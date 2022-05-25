Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki göstererek, "Mesele kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız. 15 Temmuz'da kimlerin kaçtığını bu aziz millet çok iyi biliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişecam Konutları temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sözlerinden dolayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Kurum, "Tek eseri yalan olan genel başkanları şimdi çıkmış yeni bir yalana daha sarılmış. 'Bunlar kaçacak yer arıyor' demiş. Mesele kaçmaksa siz bu işin kitabını yazdınız. 'Türkiye'de darbe olursa tankların önüne önce ben yatarım' diyordunuz. 15 Temmuz'da yatmadınız. Evlere sığınarak, kahve içerek milletimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin bombalanmasını seyrettiniz. 15 Temmuz'da kimlerin kaçtığını bu aziz millet çok iyi biliyor" dedi.

"HAKİKATEN SÖYLEYİN BİZE, SİZİN KAÇ CEKETİNİZ VAR"

Bakan Kurum, muhalefetin "yeşil ceket" söylemi üzerine ise, "Marmaray'ı yapıyoruz 'olmaz' diyorlar, 3. havalimanını yapıyoruz 'olmaz' diyorlar. Onların yaptıkları gibi biz çeşme, heykel projesi yapsak ona da karşı çıkarlar. Bir de kalkmışlar 'yeşil ceket giymekle çevreci olmaz' diyorlar. Biz ekibimizle çevremiz, doğamız için ne yapılması gerekiyorsa kararlılıkla yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en çok ağaç, en çok yeşil alan üretmiş kadrosuyuz. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu millet sizin maskenizi düşürdü. İstanbul'un ihtiyacı yeşil alan. Havalimanına yeşil alan yapacağım' diyen de sensin, ertesi gün 'Millet bahçesi projesi vatana ihanettir, yıkacağız' diyen de sensin. Hakikaten söyleyin bize, sizin kaç ceketiniz var" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika