Bakan Kurum'dan sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayrağa yönelik provokasyonlara karşı devletin gerekeni yapacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şanlı bayrağımıza yönelik provokasyona soyunanlar ateşle oynamıştır. Bayrağımız hedefse, cevabımız nettir: Devletimiz gerekeni yapacaktır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika