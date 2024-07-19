Bakan Kurum, cuma sonrası vatandaşlara aşure ikram etti

ELAZIĞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Bir dizi ziyaretleri çerçevesinde dün Elazığ'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra cuma namazı için Kültür Camisine gitti. Cuma namazı sonrasında Türk Kızılayı ekipleri tarafından Aşure Haftası nedeniyle kurulan stantı gezen Bakan Kurum, camiden çıkan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek kentten ayrıldı.