Üye Girişi
Haberler

Bakan Kurum, cuma sonrası vatandaşlara aşure ikram etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram etti. Bakan Kurum, Türk Kızılayı tarafından kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kurum, cuma sonrası vatandaşlara aşure ikram etti

ELAZIĞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Bir dizi ziyaretleri çerçevesinde dün Elazığ'a gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra cuma namazı için Kültür Camisine gitti. Cuma namazı sonrasında Türk Kızılayı ekipleri tarafından Aşure Haftası nedeniyle kurulan stantı gezen Bakan Kurum, camiden çıkan vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek kentten ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türk Kızılayı Murat Kurum Elazığ Politika Güncel Haberler

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?
Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi

Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title