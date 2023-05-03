Bakan Kurum: 'Çocuklarımıza, geleceğimize daha güzel bir Sultanbeyli bırakalım'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli'de bir dizi programa katıldı. Bakan Kurum, "Sultanbeyli'nin derdiyle dertlenmek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını taleplerini gidermek için Sultanbeyli'mize geldik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bir dizi programa katıldı. 'Genç Adres Açılış Programı'nın ardından Bakan Murat Kurum 'İş İnsanları ile Akşam Yemeği'ne katılım sağladı. Kurum'a Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin eşlik etti.

"Biz ocaklara ateş düşsün istemiyoruz, çok net söylüyorum"

"İş İnsanları ile Akşam Yemeği'ne katılan Bakan Murat Kurum, "Sultanbeyli'nin içindeki donatı alanında kalan ne kadar vatandaşın varsa o alanlardaki kardeşlerimizin rızası çerçevesinde konutlara taşıyacağız. İlk etabı da orada başladık. Şimdi başkanım bakanlığımızla yeni alanları çalışıyor. Oralarda da hızlı bir şekilde yeni rezerv konutları üretmeye başlayacağız. Bunu bakan yardımcılarımızla, genel müdürümüzle birlikte çalışmaya başladılar. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. Böylelikle orada vatandaşımızı sağlam, güvenli, donatısı, yeşil alanı ve parkı olan alanlara taşıyacağız. Mevcut yerleri de donatıda, okulda kalıyorsa, yeşil alanda veya parkta kalıyorsa milletimize armağan edeceğiz. Milletimize hizmet yapacak alanları vatandaşımızı da mağdur etmeden sürecimizi yürütüyor olacağız. Büyük İstanbul, yüz yılın dönüşümünün tüm Sultanbeyli'ye, İstanbul'umuza vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu çok önemli, bu süreçte el ele verelim. Biz ocaklara ateş düşsün istemiyoruz, çok net söylüyorum. Burada ne fedakarlık gerekiyorsa o fedakarlığı Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar gösterdi. Bundan sonra da aynı anlayışla gösterecektir ki bu iradeyi elini, gövdesini taşın altına koyarak net bir şekilde göstermiştir. Buradaki kardeşlerimden de ricam bu anlayışla birbirimize destek olarak bu süreci yürütelim. Sultanbeyli'mizi dirençli, güçlü hale getirelim. Çocuklarımıza, geleceğimize daha güzel bir Sultanbeyli bırakalım. Sultanbeyli'mizde çok önemli hizmetlerimiz oldu. Bu hizmetlerde de açıkçası her fırsatta Sultanbeyli'ne geliyor ve Sultanbeyli'nin güzel insanlarıyla kucaklaşıp sizlerle bir araya geliyoruz. Belediye başkanımızın talepleri çerçevesinde muhabbet ediyor ve dertleşiyoruz. Bugün de Sultanbeyli'nin derdiyle dertlenmek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını taleplerini gidermek için Sultanbeyli'mize geldik" dedi.

"Sultanbeyli'yi afetlere hazırlayacak dönüşüm için rezerv alan planlarını onayladık"

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, "Burada muhtarlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz var. Biz daima Sultanbeyli için çalıştık, ürettik, milyarlarca dev yatırım yaptık, hayata geçirdik. Eserlerimizi açtık, hep eser dedik ve eserin peşinden koştuk. Sizlere layık olabilmek için var gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar sizlerin tapu mülkiye sorunlarının tamamını neredeyse çözüme kavuşturduk. 2B ile ilgili yine başkanımızın, vatandaşlarımızın talepleri var burada da bakanlığımız, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. Nasıl 29 bin kardeşimize, vatandaşımıza, tapularını teslim ettiysek kalan sorunlar varsa aynı anlayışla o sorunları da birer birer çözeceğiz. Son geçtiğimiz hafta Sultanbeyli'mize gelmiş, sizlerle müjdelerimizi paylaşmıştık. Sultanbeyli'yi afetlere hazırlayacak dönüşüm için rezerv alan planlarını onayladık. Donatı alanlarımız hazır. En kısa sürede sizlerin rızasını alarak dönüşüme başlıyoruz. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için, ilçemizde ofisler kuracağız, dönüşümü ayağınıza getireceğiz. Orman vasfını yitirmiş alanlardaki tapu sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz. Turgut Reis ve Ahmet Yesevi mahallelerimizde belediyemizle birlikte çalışacağız, iki yeni millet bahçesi yapacağız. Mehmet Akif Mahallesindeki spor sahasına yeni spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan dev bir 'gençlik ve spor merkezi' kazandıracağız. Yine Meydan Park'ın oradaki alanda, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan ikinci 'gençlik ve spor merkezi'ni ilçemize, evlatlarımıza, gençlerimize belediyemizle birlikte armağan edeceğimizin sözünü verdik. Tabi bizim söz, o 6'lı masanın sözlerine benzemez. Biz söz verdik mi tutarız. Biz de söz namustur, şereftir. Meydanlarda tutamayacağımız sözleri hamdolsun bugüne kadar söylemedik. Hep sözümüzün arkasında olduk, sözümüzün peşinde koştuk. Aynı anlayışla biz kararlıyız, Sultanbeyli'yi hep birlikte güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını Sultanbeyli'den yaptırmak istiyoruz"

'İş İnsanları ile Akşam Yemeği'nde konuya ilişkin konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Cumhurbaşkanımıza balkon konuşmasını Sultanbeyli'den yaptırmak istiyoruz. Bu duygularla her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Sultanbeyli'mizin özeti olan müteahhitlerimiz, mimarlarımız, yapı denetim firmalarımız, kıymetli iş adamlarımız da dahil olmak üzere bütün hemşehrilerime teşekkürü bir borç bilirken Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı pazar günü yapılacak İstanbul mitingine şimdiden her birinizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL