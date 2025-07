Bakan Kurum: 'Bugün bir yandan deprem bölgesinde 250 bin konutu teslim edip, 453 bin hedefine koşarken, diğer taraftan 81 ilimizde on binlerce...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün bir yandan deprem bölgesinde 250 bin konutu teslim edip, 453 bin hedefine koşarken, diğer taraftan 81 ilimizde on binlerce projeyi yapabilen büyük ve güçlü bir Türkiye var" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenen toplu açılış ve anahtar teslim töreninde konuştu. Bakan Kurum, "Kızılcahamam'dan başlayarak gazi başkentimizin her yerini baştanbaşa nakış gibi işliyoruz. Bir yandan Saraçoğlu Mahallesi'ni ihya edip, başkentimize Kızılay'ımıza yepyeni bir merkez kazandırıyor; diğer yandan İmrahor Millet Bahçesi'nden Mogan Gölü'ne kadar yemyeşil bir koridorla başkentimize, çocuklarımıza nefes aldırıyoruz" diye konuştu.

"İyi günde kötü günde Kızılcahamam'ın yanında olduk"

Bakan Kurum, Kızılcahamam'a kazandırılan eserlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu güzel ilçemizi, Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesi yaptık. Ülkemizin en temiz, en çevreci, en doğasever şehirlerinden biri haline getirdik. Biz de hemşehrilerimizin iyi gününde, kötü gününde yanında olduk. Bir taraftan çıkan yangından dolayı harabeye dönen Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nı yenilerken; bir taraftan da o muhteşem millet bahçesini Kızılcahamam'a armağan ettik. Şehrimiz turizmin lider şehirlerinden olsun, esnafımız daha çok kazansın, Kızılcahamam topyekün üretimiyle, işgücüyle kalkınsın istedik. Bunun için de Kızılcahamam merkezinde bulunan binalarımızın tamamını yeniledik, şehrin çehresini baştan aşağı yeniledik. Kızılcahamam adı üstünde hamamlarıyla, şifalı sularıyla meşhur. O zaman biz de bu şehre en güzel hamam yaraşır dedik ve Yenice Mahallemizdeki hamam projesini iş yerleriyle birlikte tamamladık ve sizlere armağan ettik."

Bakan Kurum, 81 ilde eser ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek, "Daha yapacak çok işimiz, verilecek çok müjdemiz, gidecek çok yolumuz var. Bu yüzden hep birlikte çok çalışacağız. Her zamankinden daha çok üreteceğiz. 81 ilimiz için inşa etmeye, 973 ilçemiz için gece gündüz koşmaya devam edeceğiz. Marka değeri yüksek, yarını düşünen büyük işler yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Bu işleri yapabilmek yürek ister, ufuk ister"

Bir yandan deprem bölgesine, diğer taraftan 81 ilin tamamına yerli ve milli imkanlarla kaliteli eserler inşa edilgini kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün bir yandan deprem bölgesinde 250 bin konutu teslim edip, 453 bin hedefine koşarken diğer taraftan 81 ilimizde on binlerce projeyi yapabilen büyük ve güçlü bir Türkiye var. Kimse yanılgıya düşmesin. Bu işleri yapabilmek, her babayiğidin harcı değildir. Bu işleri yapabilmek, yürek ister, vizyon ister, ufuk ister. İşte Türkiye Yüzyılı, bu vizyonun, bu ufkun ta kendisidir. Türkiye Yüzyılı, Kızılcahamam'ın vadilerinde, Ankara'nın tarih kokan sokaklarında, vatanımızın her köşesinde yükselen umuttur. Türkiye Yüzyılı, millete hizmeti yük görenlerin, parti içi kavgalarını milli menfaatlerimizin önüne geçirenlerin değil; Türk milleti için alın teri dökenlerin, koşanların, yorulanların yüzyılıdır."

"Türkiye Yüzyılı terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır"

Türkiye Yüzyılı'nın mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Şundan asla şüpheniz olmasın. Türkiye Yüzyılı, bu ülkenin demokrasisini, yargısını sokakla tehdit edenlerin değil; bu demokrasi mücadelesinde milletin sarsılmaz güveniyle 25 yıldır girdiği her seçimi kazananların, terörsüz Türkiye diyenlerin yüzyılıdır. CHP istese de istemese de, görse de görmese de Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüzyılıdır, gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın yüzyılıdır. ve Türkiye Yüzyılının mimarı, 2 asırda yapılacak işleri, eserleri, çeyrek asırda yapan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.

Törende konuşan TOKİ Başkanı Levent Sungur ise, "41 bini kentsel dönüşüm olmak üzere 103 bin konut ve sosyal donatıyı Ankara'mıza kazandırdık. Ankara'mıza 12 millet bahçesi inşa ettik. TOKİ olarak Kızılcahamam'da 65'i kentsel dönüşüm olmak üzere 363 konut, kız meslek lisesi, ilköğretim, anaokulu ve cami inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Esnafımız için de Kasaplar Çarşısı'nı ihya ederek 59 dükkanı inşa ettik. 86 milyon vatandaşımıza, 81 vilayetimize gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın riyasetinde hizmet etmeye, eserler bırakmaya devam ediyoruz" dedi.

Açılışı yapılan 37 eser arasında TOKİ, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İLBANK tarafından yapımı tamamlanan 11 eser yer alıyor. TOKİ tarafından inşa edilenlerin içinde 59 iş yeri bulunan Kasaplar Çarşısı, Kızılcahamam Millet Bahçesi, 65 konut ve 17 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan hamam ve kaplıca gibi eserler bulunuyor. - ANKARA