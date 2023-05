Bakan Kurum: 'Bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. ve bu dönüşümü siz başlattınız, milletimiz başlattı, Tuzla başlattı, liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başlattı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bugün Tuzla'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda 'Kentsel Dönüşüm Buluşması'na katıldı ve vatandaşlara müjdeler verdi. Bakan Kurum, ardından Tuzla Nikah Salonu'nda 'Doğu ve Güneydoğu Buluşması' programına katıldı ve Tuzlalara yapılacak projelerden bahsetti. Bakan Kurum'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti.

"506 bin 557 bağımsız bölüm için toplam başvuru sayısı 96 bin 739'a ulaştı"

'Kentsel Dönüşüm Buluşması'nda Tuzlaya müjdeler veren Bakan Kurum, "Bu aziz şehri, kimsenin insafına bırakmıyoruz, kimsenin beceriksizliğine terk etmiyoruz. İstanbul'u geleceğe güvenle taşımak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun için ne diyoruz? 'Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar' diyoruz. İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Buranın altını çizerek söylüyorum. Bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. ve bu dönüşümü siz başlattınız, milletimiz başlattı, Tuzla başlattı, liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başlattı. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 506 bin 557 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 96 bin 739'a ulaştı. Tuzlalı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Tuzla'ya söz, İstanbul'a söz" dedi.

"İnşallah bu yıl bitmeden Tuzlalı kardeşlerimize, sizlere teslim edeceğiz"

Sözlerine Tuzlalı vatandaşlara müjdelerle devam eden Kurum, "Tuzla'ya yeni müjdelerle geldik. Ben de söylemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi ben hazırım, müjdelerimizi paylaşacağım. Bir, İlk Evim projemiz kapsamında İstanbul'umuza 50 bin, Tuzla'mıza 20 bin 120 konut inşa edeceğiz. Orhanlı'da 1. Etapta 381 konutun ve 2. Etapta 577 konutun ihalesini yakında yapacak ve ilk kazmayı, yine böyle aynı coşkuyla, aynı heyecanla vuracağız. İki, Aydınlı'da birinci etapta 627, ikinci etapta 625 konutumuzun yapımına başladık. 3. etaptaki 675 konutumuzun da ihale çalışmaları hızla devam ediyor. Başlayacağız ve 2024'te sizlere teslim edeceğiz. Üç, yine Konaşlı'da 508 konutun yapımına da süratle devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden Tuzlalı kardeşlerimize, sizlere teslim edeceğiz. Dört, vatandaşımız istiyordu, biz de yaptık. Aydınlı Mahallemizdeki Şekerpınar Caddesi bitişiğindeki alanı rezerv alan ilan ediyoruz. Vatandaşımızın ihtiyacı olan konut ve sosyal donatı alanlarını bu alanda hizmetlerinize sunacağız. Beş, 68 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm projemize canla başla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın tamamıyla anlaştık. ve etap içerisindeki İçmeler kavşağını kullanıma açtık. Birinci etapta üç blokta 850 araçlık beş katlı otopark, 120 dükkan ve 640 konutun yapımını en kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.

"Tuzla'da 20 ayrı bölgede vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözmeye devam edeceğiz"

"Kentsel dönüşümü başarılı bir şekilde yürütmek için ne gerekiyorsa yerine getirmekten asla çekinmeyeceğiz" sözüyle müjdelere devam eden Bakan Kurum, "Altı, meşhur adıyla 726 parsel olan Mimar Sinan Mahallemizde 320 bin metre kare alanımız var. Burada 711 yapımız var. Tam 65 yıldır çözülemeyen tapu sorunu var. Biz bu sorunu çözüyoruz! Tüm alanı artık kentsel dönüşüm kapsamına alıyoruz! Şimdi süratle, imar planlarını onaylayacağız. Mülkiyet problemlerini çözeceğiz. Vatandaşlarımız ister müteahhitlerle isterse de TOKİ'miz vasıtasıyla konutlarını yenileyebilecek. Biz de sizlerin duasını alacağız. Yedi, Şifa Mahallemizdeki Hazine mülkiyetinde yer alan 64 bin metrekarelik 3 bin 504 parseli eğitim tesis alanı olarak düzenliyoruz. Şifa ve Mimar Sinan'daki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan; gençlerimizin, yavrularımızın, Tuzla'nın çocuklarının ihtiyacı olan ilkokul, ortaokul ve liseyi burada hızlıca inşa edeceğiz. Sekiz, yine Şifa Mahallesi'nde otobüsçülere ait park alanımız var. Burayı kamulaştırıyoruz. Çok daha güzel ve düzenli bir şekilde hazırlayarak yine otobüs park alanı olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Dokuz, Albatros, Asena, Mavi Okyanus, Taşpınar, Tuzlalılar ve Borsakent sitelerini kentsel dönüşüm kapsamına alarak burada da dönüşümün önünü açacağız. On, Tuzla'da 20 ayrı bölgede yaptığımız rezerv alan ilanı ve imar planlarımızla vatandaşlarımızın sorunlarını bir bir çözmeye devam edeceğiz. Tuzla'mızda yaklaşık 5 bin 200 bağımsız birimin depreme dayanıklı hale gelmesi için kentsel dönüşüm projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. On bir, Tuzla'da Beşevler mevkiinde farklı bölgelerde millet bahçesi, rezerv alan ilanı ve bin 300 vatandaşımızın mülkiyet problemlerini çözmek içim başlattığımız çalışmaları her türlü engellemelere karşı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için revizyon planlarımızı yaptık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. On iki, aynı süreci Yayla Mahallesi'nde de yaşadık. Geçen hafta yıkımına başlanan ve 2 bin 500 vatandaşımızı ilgilendiren Yayla Mahallesi Penguen Sitesi'nde başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızı engellemek isteyenlere karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. On üç, İçmeler Mahallesi'nde yıllardır devam eden trafik yoğunluğu, sosyal donatı eksikliği ve deprem riskli yapıları çözüme kavuşturmak için rezerv alan belirleme çalışmaları yürüttük. Rezerv alanın yüzde 60'ı park, yeşil alan ve okul olacak şekilde imar planını hazırladık. Belediyemizle birlikte sosyal konut üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını durdurmak için ellerinden geleni yapsalar da buna izin vermeyeceğiz. Hiçbir zaman vatandaşlarımızın mağdur olmasına müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Kentsel dönüşümü başarılı bir şekilde yürütmek için ne gerekiyorsa yerine getirmekten asla çekinmeyeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL