Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz İstişare Toplantısı programına katılarak 14 Mayıs genel seçimlerde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçilmesinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Bakan Kurum, İstanbul genelinde 741 bin bağımsız bölüm için 166 bin başvuru aldıklarını söyledi.

Bakan Kurum: "Bizim milletimiz sahteliğe, reklama, algıya değil de hakikate ve daima kendisi gibi olana destek vermiştir"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz İstişare Toplantısı programına katıldı. Bakan Kurum, "İstanbul genelinde 741 bin bağımsız bölüm için 166 bin başvuru aldık, bu da yaklaşık 2.9 milyon kardeşimiz devletine itimat ediyor, güveniyor demek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Beykoz İstişare Toplantısı programına katılarak 14 Mayıs genel seçimlerde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçilmesinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Bizim milletimiz sahteliğe, reklama, algıya değil de hakikate ve daima kendisi gibi olana destek vermiştir"

Bakan Kurum, "Milli mücadele ruhunun yeşerdiği ve Gazi Mustafa Kemal'in gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, gençlerimizin bayramını, ülkemizin tüm gençlerinin bayramını kutluyorum. Şu an itibariye 'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul genelinde 741 bin bağımsız bölüm için 166 bin başvuru aldık, bu da yaklaşık 2.9 milyon kardeşimiz devletine itimat ediyor, güveniyor demek. Bizim milletimiz kendisinin aklıyla alay edilmesine, hatta hakir görülmesine hiçbir zaman destek vermemiştir, sahteliğe, reklama, algıya değil de hakikate ve daima kendisi gibi olana destek vermiştir. Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde yıllardır beklenen imar planlamaya dair çalışmalarımızı tamamladık, bütün planlarımızı askıya çıktık. Vatandaşımız anlaşsınlar, çoğunluk burada mülkiyete dair, imar planlarına dair talebi varsa, gelsinler sınırı belirlesinler, başkanım hep birlikte rezerv alan ilan edelim, o yetki bende" ifadelerine yer verdi.