Bakan Kurum: 'Bize, 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor' iddiasına bir tane örnek gösterebilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'nin yaptığı konutlarda varlıklı insanların oturduğu iddialarına ilişkin, "Şimdi bize, 'Bu sosyal konutlarda...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'nin yaptığı konutlarda varlıklı insanların oturduğu iddialarına ilişkin, "Şimdi bize, 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor' iddiasına bir tane örnek gösterebilir mi? O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubunda yer alan vatandaşımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor?" dedi. Konutların sosyal donatılarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla yapıldığının altını çizen Bakan Kurum, "Bu konutlar maket değil ya, Sayın Kılıçdaroğlu gitsin hepsini saysın" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'nin yaptığı konutlarda varlıklı insanların oturduğu iddialarına ilişkin olarak Kurum, "Şimdi bize, 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar, zenginler oturuyor' iddiasına bir tane örnek gösterebilir mi? O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubunda yer alan vatandaşımız, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor?" dedi. Muhalefetin algı siyaseti yaptığını dile getiren Bakan Kurum, "Evet, TOKİ'de oturanların arkaları kalın, çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, yaptıkları konutların tüm gerçekliğiyle ortada olduğuna vurgu yaparak, "Konutları sosyal donatılarıyla, okullarıyla, parkları ve yeşil alanlarıyla yaptık. Bu konutlar maket değil ya, Sayın Kılıçdaroğlu gitsin hepsini saysın" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarına gidip vatandaşın derdini sorup, bir çayını içmiş mi?"

Dönüşüme mesnetsiz iddialarla "çomak sokan" Kılıçdaroğlu'nun bir kez bile TOKİ konutlarına gidip, vatandaşları ziyaret etmediğini ifade eden Bakan Kurum, "Derdi neymiş vatandaşın, talebi var mıymış sormuş mu? Vatandaşların evinde çayını içmiş mi? Şantiyeye bile gitmemiştir kendisi. Ben TOKİ'den sorumlu bakanım, biz neden bilmiyoruz onların yaptıkları konutları?" değerlendirmesini yaptı.

TOKİ'nin evleri, gelirleri 15 bini aşmayan vatandaşlar için inşa ettiğini ve tüm sürecin noter huzurunda gerçekleştiğini açıklayan Bakan Kurum, 6'lı masanın boş vaatler ve algı oyunlarıyla vatandaşın aklını karıştırmaya çalıştığını anlattı.

"Onlar, inşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler"

"Madem biz lüks konutlar yapıyoruz, siz de yapın. İzmir'de, Ankara'da yapın, millete sunun" diyen Bakan Kurum, "Kusura bakmayın ama siz daha verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Sözlerinizi tutmadığınız bir yerde algı üretemezsiniz, milleti yanlış yönlendiremezsiniz; siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadeleden kaçarsınız. Evde kahvenizi yudumlayıp, televizyon izlersiniz. Ama hiç merak etmesinler, onlar inşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler" ifadelerini kullandı.

"Televizyonlarda, 11 ilimizde konutlarımızın bitirildiğini, bizim de anahtarlarını teslim ettiğimiz törenleri izleyecekler"

14 Mayıs'ta muhalefetin evlerinde televizyon izlerken tek gerçek manzarayla karşılaşacağını söyleyen Bakan Kurum, "Kahve içip televizyon izlerken 11 ilimizde konutlarımızın bitirildiğini, bizim de anahtarlarını teslim ettiğimiz töreni izleyecekler. Kahve içmeye çok vakitleri olacak. Siyaset sahnesinden, tarihinden 14 Mayıs'ta silinecekler" dedi. - İSTANBUL