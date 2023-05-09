Bakan Kurum: Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri unutanlardan değiliz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı.

ÜMRANİYE'de konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Bugünün işini asla yarına bırakmayız. Kemal Kılıçdaroğlu hani 'sana söz' diyor ya biz de ona diyoruz ki; Kılıçdaroğlu söz uçar eser kalır eser. Söz uçar proje kalır proje. Bunların eseri yok eseri. Ama biz milletimize söz veririz ve onu hemen yaparız. Her zaman söylediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Alemdağ Caddesi'nde düzenlenen mitinge katılan Bakan Kurum, "İstanbul bizim aşkımız, sevdamız ruhumuz. Biz bu kutlu beldeye hep; 'Eserlerin İstanbul'u' diyerek hizmet ettik. Hiçbir zaman bu kadim şehrin istikbalini, ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin insafına terk etmedik. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın mutluluğu için İstanbul'umuzda binlerce başarı hikayesine imza attık. İşte bugün, vekillerimizle, başkanlarımızla, teşkilatımızla el ele verip; İstanbul'umuzu deprem tehdidine karşı hazırlıyoruz. Yarısı Bizden Kampanyası'na son güncel başvuru rakamlarımızı açıklayayım da Kemal Kılıçdaroğlu bi duysun. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 611 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı tam 125 bine ulaştı. Yani 2 buçuk milyon insanımızın artık hayatı değişiyor. Milyonların yeni hayatı başlıyor" diye konuştu.

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