Bakan Kurum, Bem-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyeciliğin, sosyal medya belediyeciliği ve algı yönetmek olmadığını, millete hizmet, zor anında yanında olmak ve hizmet götürmek olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyeciliğin, sosyal medya belediyeciliği ve algı yönetmek olmadığını, millete hizmet, zor anında yanında olmak ve hizmet götürmek olduğunu söyledi.

Kurum, Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenen Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın iklim değişikliği, savaş, göç, kuraklık gibi pek çok problemle karşı karşıya olduğunu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Şubat ayının ilk günlerini yaşıyoruz. Soğuğu ve kar yağışıyla donlarıyla meşhur Ankara'mıza bir kar yağışı oldu, hepimiz ilk kez görmüş gibi sevindik, heyecanlandık. Görülüyor ki yağış azlığı sebebiyle ülke çapında meteorolojik bir kuraklık yaşamaktayız. Yaşadığımız kuraklıklarla iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'imizde seller yaşıyoruz, Akdeniz'imizde yangınlar çıkıyor. Denizlerimizde hiç alışık olmadığımız müsilaj ve kirlilik yaşıyoruz, balıklarımız nefes alamadıkları için can çekişiyor. Görüldüğü üzere de artık bir belediyecinin işi, bundan 5 yıl öncesine göre, bundan sonraki süreçte daha zor ve daha çetin olacaktır."

"Son 20 yılda tüm Türkiye'de 1 milyon 180 bin konut ürettik"

Kurum, Bakanlık olarak insanın ve beşeriyetin dokunduğu her noktaya temas etmenin vazifeleri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızla birlikte kazanılan 'sosyal belediyecilik' şuurundan ilham aldık ve muhteşem Türk şehirlerinin huzurlu, mutlu, refah dolu insanlarını bir hedef olarak, tüm ekibimizle birlikte koyduk. Bu hedefe sizlerle birlikte yürümekte her zamankinden daha fazla kararlıyız, azimliyiz." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında el birliğiyle 3,3 milyon konutu dönüştürdüklerini belirten Kurum, afetlerden zarar gören illerde yapılan çalışmaları anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projelerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Son 20 yılda tüm Türkiye'de 1 milyon 180 bin konut ürettik, hepsi sosyal konut. 'Benim de bir yuvam olsa' diye iç geçiren bu ülkenin cefakar insanlarına armağan ettik. Biz milletimize bu hizmetleri yaparken, sosyal konut projelerini bitirirken, yeni sosyal konut projelerini açıklarken altılı masa bu konuları eleştiriyor. 'Nasıl yapacaksınız? Bu işleri yapacak teminatınız, paranız var mı? Gençlerimiz bu işten bu projeden nasıl alacaklar?' diyorlar ve milletimiz bunlara tokat gibi cevap veriyor. 5 milyonu aşkın başvuruyla birlikte Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ni ilan ediyoruz ve inşallah afetlerde ne yaptıysak, milletimize ne söz verdiysek, verdiğimiz sözleri nasıl tuttuysak, aziz milletimizin destekleriyle dualarıyla belediyelerimizle güç birliği yaparak, 2 yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza sunacağız."

"Belediyelerimiz bizden ne istediyse fazlasıyla yaptık"

Kurum, eser ve hizmet siyasetinin önemine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün bakıyorsunuz Ankara'ya kar yağdığında buraya ulaşamıyorsunuz, yollarda milletimiz perperişan oluyor, bu değil belediyecilik. Belediyecilik, sosyal medya belediyeciliği değil, algı yönetmek değil, millete hizmet etmek, milletin zor anında yanında olmak ve ona hizmetleri götürmektir. İşte maalesef bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, beceriksizliğin elindeki belediyelerdeki yönetimi görüyorsunuz. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de milletimiz ya yolda kalıyor ya otobüs arıza yapıyor ya herhangi bir hafif bir yağışta işine, evine ulaşamıyor. İnşallah biz hiçbir zaman vatandaşımızı bu liyakatsizlerin eline bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."

Bakan Kurum, 4,5 yıllık görev süresinde, şehirleri 459 kez ziyaret ettiğine işaret ederek, "Belediyelerimiz bizden ne istediyse fazlasıyla yaptık. 2018 yılı Haziran ayından bugüne kadar belediyelerimize altyapı, üstyapı yatırımlarının dışında çevre yatırımları için tam 5 milyar lira destek sağladık, yanlarında durduk." diye konuştu.

"Mart ayı itibarıyla yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz"

Sadece il değil, ilçe belediyelerinin tamamının kendilerinden ilk önce millet bahçesi istediğini ve 72 milyon metrekare büyüklüğünde 470 millet bahçesini projelendirdiklerini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fethin 570'inci yılında İstanbul'da, Türkiye'nin en büyük millet bahçesini de Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçemizle, milletimize, İstanbul'umuza armağan edeceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki mart ayı itibarıyla çok önemli olduğunu düşündüğümüz ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralıyoruz. Ne yapıyoruz? 81 ilimizin 100 yıllık geleceğinin plan altına alındığı, '21. Yüzyıl Türkiye Mekansal Strateji Planı'nı mart ayında milletimize ve belediyelerimize, Cumhurbaşkanı'mızın teşrif ve takdimleriyle sunuyoruz. İnşallah bu planla o muhteşem Türk şehirlerinin imarını, ülkemize yapılacak yatırımların doğru yerde kullanımını, şehirlerimizin 1000 yıllık ecdadın emanet ettiği değerlerinin korunması adına, o hayat kalitesine ulaştırılmasını, ekonomimizin, yatırımlarınızın daha doğru alanlarda yapılmasını sağlamış olacağız. Hep beraber el ele, omuz omuza vererek bu yatırımları gerçekleştireceğiz."

Kurum, bu süreçte, 20 yıldır olduğu gibi belediyelerin yanında olmaya daha güçlü şekilde devam edeceklerinin altını çizerek, bugün 30'u büyükşehir olmak üzere 1391 belediyede 750 bine yakın kişinin çalıştığını vurguladı.

Geçmişte belediyelerin yaşadığı olumsuzluklara da değinen Kurum, "Ne acıdır ki, 2002'de milletin hizmetkarı belediyelerimize sadece 8,9 milyar lira aktarılıyordu. Açık söylüyorum, bu rakam AK Parti'nin iktidarı ve iktidara gelmesiyle birlikte belki yaptığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin proje bedeline denk bir rakam. Biz 8,9 milyar liradan bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak 490 milyar lira seviyesine çıkardık." diye konuştu.

"Sosyal belediyeciliğin mimarları sizlersiniz"

Şehirleri, ilçeleri, beldeleri çok güçlü şekilde istikbale taşıyacaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bu başarı hikayesini sizlerle birlikte yazacağız, sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak yanınızda olduk ve bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Bugün büyük ve güçlü Türkiye varsa, bunun mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır, dinamosu ise sosyal belediyecilik ruhudur. İşte sosyal belediyeciliğin mimarları sizlersiniz, emekçileri sizlersiniz, kahramanları da sizlersiniz."

Bem-Bir-Sen'in 1994'ten beri belediye ve özel idare çalışanları arasında özel bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Kurum, "Bem-Bir-Sen'imizin mensupları, özellikle 2019'dan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Millet İttifakı belediyelerinde, haksızlığa maruz kaldılar. Buna rağmen Bem-Bir-Sen, yaşananlar karşısında güçlü bir duruş sergilemiştir." dedi.

Kurum, her türlü haksızlığa, baskıya rağmen birlikte bu süreci yöneteceklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijitalin, verimliliğin, sürdürülebilirliğin yüzyılında, enerjinin ve verimliliğin Türkiye'sini, büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle beraber, inşa edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta tüm bu haksızlıklara Bem-Bir-Sen'li kardeşlerim 'yeter' diyecek. Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destekleriyle birlikte 20 yıllık sürece, 20 yılda yapılacak işlere yenilerini eklemek için hep birlikte 'devam' diyecektir. En güçlü desteği Cumhur İttifakı'mıza, Cumhurbaşkanı'mıza verecektir. Ben buna gönülden inanıyorum."

Toplantıda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın ve Uslu, Bakan Kurum'a tablo hediye etti.