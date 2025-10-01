Bakan Kurum, Belçika'da İklim Değişikliği İş Birliği ve Deprem Rehabilitasyonu Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı'na katıldıktan sonra Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi. Bakan Kurum, Belçikalı mevkidaşını İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na davet ettiğini açıklayarak, "Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Belçika'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, başkent Brüksel'de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu 3. Toplantısı'na katıldı. Toplantıda iklim değişikliğinin etkisiyle artan orman yangınlarına karşı ortak mücadele ve iş birliği sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Bakan Kurum, Belçikalı mevkidaşı Crucke ile bir araya geldi

Bakan Kurum toplantının ardından Belçika Mobilite, İklim ve Çevre Geçişi Bakanı Jean-Luc Crucke ile bir araya geldi. Bakanların görüşmesinde afetlerle mücadeleye yönelik başlıkların yanı sıra 6 Şubat depremi sonrasında Türkiye'nin bölgedeki yeniden yapılanma projeleri ele alındı. Bakan Kurum, mevkidaşına 6 Şubat deprem bölgesinde yürütülen inşa seferberliği hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar deprem bölgesinde 304 bin konutun teslim edildiğini, yılsonuna kadar kalan 150 bin konutun da tamamlanıp teslim edileceğini aktardı.

"Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız"

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belçikalı Crucke'nin deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları görmek için bölgeyi ziyaret etmek istediğini belirterek, "Kıymetli mevkidaşımı ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürdüğümüz önemli projelerimizi konuştuk ve kendilerini 17-19 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na davet ettim. Belçika ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'a eşlik eden heyet

Bakan Kurum'a söz konusu temaslarında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar eşlik etti. - BRÜKSEL