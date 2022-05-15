Bakan Kurum: Ayder'de inşaatlarımız bitme aşmasında - Haberler

RİZE (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tabiatı, doğayı koruyacak doğa projeleri yapıyoruz. Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine 60 odalı otel ünitemiz, altındaki termal tesisleriyle birlikte girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da tamamlanacak" dedi.

?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize'de yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Ayder Yaylası'nda süren çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Tabiatı, doğayı koruyacak doğa projeleri yapıyoruz. Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. Yıl sonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine 60 odalı otel ünitemiz, altındaki termal tesisleriyle birlikte girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da tamamlanacak. Yine bir başka rezerv alan belirledik. Yaklaşık 15 bin dönümlük alanda da vatandaşlarımıza rezerv apartlar, konutlar yapacağız ki; Ayder'in tarihine, kültürüne yakışacak güzellikte bir turizm merkezi olması için bu çalışmayı yapıyoruz. Altyapıyı tamamen yeniledik. Bu çerçevede Rize'de hem merkezde hem tüm ilçelerde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz" dedi.

'Rize'nin tam kalbi' olarak adlandırılan Çarşı Mahallesi'ndeki çalışmalar ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "404 ofis ve 215 dükkanın olduğu, şehir merkezindeki 25 bin metrekare alanda inşa edilen projede kaba inşaat yüzde 65 seviyelerine geldi. Rize Belediyesi ile birlikte Atatürk Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi de yürütüyoruz. Meydanımızı, Atatürk Caddemizi, Çarşı Mahallemizi tamamladığımızda; şehrin içinde binalarımızın deprem riskinin bertaraf edildiği ve burada 7 gün 24 saat yaşayan bir çarşı merkezi inşasını tamamlamış olacağız. Deniz Sitesi'nde hem de Taşlıdere Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarında toplamda 240 konut inşası fiilen başladı. Orada da amacımız, 2023 yılında vatandaşlarımıza buraları teslim etmek" dedi.