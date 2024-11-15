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Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği Bakanı ile Buluştu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya gelerek COP31'e ilişkin hazırlıklarını ve işbirliği planlarını görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi. İki bakanın bir araya geldiği buluşmayı Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

"COP31 için lojistik olarak da hazırız"

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, "Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin COP31'e ev sahipliği yapması konusundaki kararlılığını, buna lojistik olarak hazır olduğumuzu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü oluşturabileceğimizi vurguladık. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede, yeşil dönüşümde önemli tecrübe ve birikime; güçlü bir vizyona sahibiz. Bu bağlamda COP31 Başkanlığımız sürecinde de Avustralya ve WEOG ülkeleri ile iş birliği içinde çalışmayı temenni ediyoruz. Ziyaretleri için kıymetli mevkidaşıma ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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