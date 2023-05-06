Bakan Kurum Ataşehir'de 8 müjde verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ataşehir'de düzenlenen mitingde 8 ayrı müjde verdi. Bakan Kurum, Ataşehir'de Şerifali Çiftliğinde toplamda bin 442 konutun,121 dükkanın 2 sosyal tesisin ve 1 camimizin yapımına süratle devam ediyoruz. En kısa sürede de Ataşehir'de yaşayan kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz" dedi.

Ataşehir'de 6 Mayıs'ta düzenlenen mitingde konuşan Bakan Kurum, Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz. Sizler de biliyorsunuz; 21 yıllık davamızın, eser siyasetimizin şahlandığı şu son 1 ayda; yüzlerce esere, hizmete, yatırıma imza attık. Bunların en büyüğü İstanbul Finans Merkezimizdir. Türkiye Yüzyılı'nın ekonomi kalesi burası olacak; ekonominin ve ticaretin kalbi Ataşehir'de atacak. Ataşehirimiz şanına yaraşır eserlere kavuşuyor. Yenisahra'da sorunları çözdük, Barbaros'ta dönüşümü başlattık; Ataşehir'de milletimizin duasını aldık. Bugün yine Ataşehir'e yepyeni müjdelerle geldik, güzel haberlerle geldik" açıklamasını yaptı.

65 MİLYARLIK YATIRIM

"MEVLANA VE MİMARSİNAN MAHALLELERİNDE 218 HEKTARLIK ALANI REZERV YAPI ALANI OLARAK BELİRLEDİK"

"43 HEKTARLIK ALANI REZERV YAPI ALANI OLARAK PLANLADIK"

"ESATPAŞA MAHALLESİ'NDE 270 AİLENİN MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜME ULAŞTIRDIK"

İnönü Mahallesi'nde de rezerv alanı olarak belirlediklerini belirten Bakan Kurum, "Yine İnönü Mahallesi'nde bir rezerv alan belirledik ve imar planlarına not ilavesini yaptık. Böylelikle buradaki parsellerin imardaki emsal haklarını kesintisiz bir şekilde koruduk. Esatpaşa Mahallesi'ndeki rezerv yapı alanlarında 270 ailenin mülkiyet sorunu çözüme ulaştırdık. Bu alanda kalan 95 adet taşınmazın satış işlemlerine devam ediyoruz. En kısa sürede bu satışları da tamamlayıp; bölge halkımızın imar sorunlarını çözüme ulaştıracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Barbaros mahallemizde 3 de 2 çoğunluğu sağladık; toplam 112 yapının olduğu alanı rezerv yapı alanı ilan ettik. Dönüşüm sürecine devam ediyoruz. Evlatlarımızın, milletimizin, Ataşehirli kardeşlerimizin ne kadar derdi ne kadar sıkıntısı varsa çözmeye devam edeceğiz. Ataşehir, İnönü, Kayışdağı, İçerenköy mahallelerinde, geçen günlerde söz verdiğimiz gibi rezerv alan ilan ettiğimiz 632 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak plan değişikliğini onayladık. Tüm projelerimiz, çözümlerimiz, yatırımlarımız Ataşehirimize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.