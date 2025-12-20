Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242 bin 766

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geçerli olan başvuru sayısının 5 milyon 242 bin 766 olduğunu belirterek bu başvurulardan 1 milyon 326 bininin gençler tarafından yapıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Kurum, ilk olarak Antakya kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum, depremin izlerini medeniyetler beşiği Hatay'da silmek için yapılan çalışmalara değinerek "Hatay'ı ayağa kaldırmak, bizim için hiçbir zaman sadece bir imar faaliyeti olmadı. Bizim için Hatay'a hizmet etmek, bir gönül meselesi, kardeşlik meselesi, ecdat mirasına sahip çıkma mücadelesi oldu. Bunun gereği olarak, bir yandan yeni yuvalarımızı sosyal donatılarıyla beraber tamamlarken bir yandan da tarihi mirasımızı yeniden ihya ettik. Bugün de yerinde inceleyeceğimiz Hatay'ın simgesi olan Tarihi Uzun Çarşı'yı, Atatürk Caddesi'ni, Kemalpaşa Caddesi'ni ve "dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni yeniden eski ihtişamına kavuşturuyoruz. Yine Tarihi Meclis Binası ve Asi Nehri'nin iki yakasındaki yapıların da ihya çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'mizi de inşallah önümüzdeki günlerde ibadete açacağız. Biz, Hatay'ımızda attığımız her adımı aşkla, şevkle, sevgiyle attık. İşte bir mücevher gibi işlediğimiz ve sadece 10 ayda tamamladığımız İskenderun Sahil Yolumuz bunun kanıtıdır" dedi.

27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek programla son anahtar teslim töreninin gerçekleşeceğini belirten Bakan Kurum, "Teslim ettiğimiz 98 bin deprem konutumuzun her biri de Hatay sevdamızın en büyük anıtıdır. Yine aynı aşkla; deprem bölgesinin en büyük 3. şantiyesi olan Antakya Dikmece'de 14 bin 500 konutumuzun yapımında da sona yaklaşıyoruz. İnşallah bu ay sonunda Hatay'da; 155 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Önümüzdeki hafta bugün, 27 Aralık'ta; Sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlayacağız ve son anahtar teslim törenimizi de büyük bir coşkuyla Hatay'ımızda yapacağız. Böylece deprem bölgesindeki 11 ilimizde; yıl sonu hedefimiz olan 455 bin konutumuzu hak sahiplerine kavuşturacağız" dedi.

"Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bin 766'dır"

Yüzyılın Konut Projesi'ne yapılan 8 milyon 840 bin 314 başvurunun 5 milyon 442 bin 766'sının geçerli olduğunu ifade eden Bakan Kurum, bu başvurulardan 1 milyon 326 bin gencin ev sahibi olmak için başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Deprem bölgemizdeki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burada edindiğimiz tecrübe ve birikimi 81 ilimize yayacağız. Bunun da ilk adımı bildiğiniz gibi Yüzyılın Konut Projesi. Açıkladığımız günden bu yana büyük bir ilgi gören projemizde dün itibarıyla başvurular sona erdi. Ben bu buluşma vesilesiyle toplam başvuru oranını da açıklamak istiyorum. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin 314 vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bin 766'dır. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençler. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurdu. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir. İnşallah biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüzakı kurumumuz TOKİ'mizle 1 milyon 750 bin konutu nasıl teslim ettiysek; iki yılda 455 bini konutumuzu nasıl tamamladıysak, bu evlerimizin anahtarlarını da en kısa sürede sahiplerine vereceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralıkta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunu da belirtmek isterim; proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay'ımıza da tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız. İnşallah sosyal konutlarımızla Hatay'ımızda evi olmayan vatandaşımıza, kiracı depremzede kardeşlerimize huzurlu yuvalar kazandıracağız. Tüm dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar da çalışacağımızı, yeni sosyal konut kampanyaları yapmaya devam edeceğimizi de milletimize buradan duyurmak isterim" dedi. - HATAY