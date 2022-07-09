Bakan Kurum 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katıldı. Bakan Kurum, çok yakın zamanda Akşehir'in tüm Türkiye'nin, bölgenin en önemli turistik destinasyonlarından bir tanesi olacağını belirterek, "Büyük Türkiye yolculuğunda, büyük Türkiye'de güçlü şehirler, güçlü Türkiye anlayışıyla hizmet götürüyoruz. Nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, heyelan olsa, yangın olsa biz ilgili tüm arkadaşlarımızla iki saat içerisinde orada oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ziyaretler için geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde proje alanları çerçevesindeki Nasreddin Hoca Evi ve Papaz Evi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılan Bakan Murat Kurum burada yaptığı konuşmada Akşehir'in nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış alimler şehri olduğunu belirtti. Bakan Kurum, Kurban Bayramı vesilesiyle Akşehir'in, Konya'nın 31 ilçesindeki vatandaşların, bayramını tebrik etti. Murat Kurum, Akşehir'de 700 yıldır Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerinin devam ettiğini ve bu etkinliklerle birlikte Konya'nın tarihini, kültürünü, hoşgörüsünü tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterdiklerini kaydederek, "Tarihi hanlar, hamamlar, binalarımız, restorasyonu yapılan 2 bine varan tarihi eserimiz var. 300'ünü tamamladık ve 300 eserle aslında restorasyonu yapılmış hanlarıyla, hamamlarıyla, müzesiyle, camileriyle, kilisesiyle, papaz evleriyle gerçekten Akşehir'in tarihine, kültürüne kimlik katacak o sokakların ihyasını, inşasını gerçekleştiriyoruz. Emin olun çok az kaldı. Çok yakın zamanda Akşehir'imiz tüm Türkiye'nin, bölgenin en önemli turistik destinasyonlarından bir tanesi olacak. Akşehir için uzun vadedeki hedefimiz budur. Bu hedef doğrultusunda tarihi binaların restorasyonlarını tamamlamaya devam edeceğiz. Yine belediyemizle birlikte, büyükşehir belediyemizle birlikte burada bu binaların restorasyonu için çalışmalarımızı azimle, gayretle sürdüreceğiz ve inşallah en sonunda da burada Akşehir'e gelen vatandaşlarımız sadece şenlikle, kalmayacaklar. Sokakları, Hıdırlığımızı, buradaki hanları, hamamları, camilerimizi gezecekler ve bu sayede de aslında esnafımız da daha mutlu olacak, vatandaşımız da burada istihdam alanlarından oldukça faydalanacak" dedi.

"Milletimizin duasını almaya talibiz"

Ataları, ecdadı rahmetle, minnetle yad ettiklerini ifade eden Kurum, "Rahmetli Nasreddin Hocamızı da her yıl anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Biz torunları olarak, evlatları olarak inşallah onun hatıralarını hep yaşatmaya, Akşehir'imizde devam edeceğiz. Tabii mizah kültürünü Türkiye'ye, tüm dünyaya kendisi tanıttılar. Aslında biz onu anlamak için Akşehir'de göle maya çalıyoruz. Ama belki birçoğumuz bilmiyor ki bu azmin ve gayretin simgesi her yıl göle maya çalarak azmini, gayretini ortaya koyuyor. Eşeğe ters binmesiyle Nasrettin Hocamızı biliyoruz. Aslında eşeğe ters binmekle birlikte geçmişe bakıp geçmişten ders almayı bize öğütlüyor. Bu da çok önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda emin olun ki 100 yılda yapılacak işler bir bir hayata geçirildi. O yüzden ben buradan, Akşehir'den, Nasreddin Hocamızın memleketinden gençlerimize sesleniyorum. 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Nasrettin Hocamız niye eşeğe ters binmiş? Ne demek istemiş aslında buradan bütün Türkiye'ye çok önemli mesajlar veriyor. Gençlerimize de tavsiyem 20 yıl öncesinin Türkiye'sine baksınlar ve buradan yapılan hataları, yapılmayanları, eziyetleri yine görsünler istiyorum. Bu manada da aslında Nasreddin Hocamız bize çok önemli öğütler veriyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye yolculuğunda büyük Türkiye'de güçlü şehirler, güçlü Türkiye anlayışıyla Konya'mızı, 31 ilçesine de aynı anlayışla hizmet götürüyoruz. Sadece Konya'mıza değil, emin olun nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, heyelan olsa, yangın olsa biz ilgili tüm arkadaşlarımızla iki saat içerisinde orada oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz. Onlarla gönül birliği içerisinde, omuz omuza ve o hüzne, acıya, ortak olduğumuz süreçte bir yıl sonra da onların mutluluğuna, heyecanına şahit oluyoruz. Bizim için en önemlisi, en güzeli de şudur ki işin sonunda vatandaşlarımızın, milletimizin duasını alıyoruz. Biz milletimizin duasını almaya talibiz. Milletimizin duasıyla, milletimizle gönül gönüle gitmeye talibiz ve bu anlayışla işte tüm ekibimizle birlikte yine Valimiz, milletvekillerimizle, teşkilatımızla, belediye başkanımızla ve elbette ki aziz milletimizle birlikte yol yürümeye inşallah Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle, dualarıyla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İstiyoruz ki Akşehir'imiz bölgenin cazibe merkezi olsun"

Şehirler, vatandaşlar için, vatandaşın geleceği adına hep en iyisini, en güzelini hayal ettiklerini kaydeden Kurum, "Tüm dünyada yaşanan salgın krizine rağmen ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadı, yalnız bırakmadı, tüm sektörlerimizi işin salgın sürecinin başından itibaren destek olduk ve destek olmaya da devam edeceğiz. Buraya geldiğimizde yerel seçimde vatandaşlarımıza sözlerimiz oldu ve bu sözlerin tamamını tuttuk. Gerek kentsel dönüşüm, gerek sokak sağlıklaştırma, gerek altyapı, gerek üstyapı, gerek sosyal konut, gerekse tarihi binaların restorasyonu noktasında Akşehir'imize ne hizmet verdiysek bir kısmını hibe yaptık. Büyük bir kısmına destek olduk ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. İstiyoruz ki Akşehir'imiz bölgenin cazibe merkezi olsun. Buradaki inşallah tüm bu işlerimiz tamamlandığı zaman cazibe merkezi olacak adımları bir bir attığımız, bitirdiğimiz zaman emin olun ki tüm kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz burada daha mutlu, daha mesut yaşayacaklar. Bizler bir hemşehriniz olarak bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Bakan Kurum'un Konya'ya çok büyük emekleri olduğunu belirterek, Akşehir'de gerçekleştirilen birçok yapının restorasyonunda verdiği destekten dolayı Kurum'a teşekkürlerini iletti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika