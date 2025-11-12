Haberler

Bakan Kurum: "500 bin sosyal konut için ilk gün 936 bin 159 başvuru yapıldı"

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvuruların 905 bin 640'ının e-Devlet, 30 bin 519'unun banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiği bildirildi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yetkili bankalarda kimlik numarası ayrımı olmadan TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak. Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini TOKİ'nin internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca ALO 181 hatt'nı arayanlar da sorularına cevap bulabilecek. E-Devlet'te 15 Kasım'a kadar kademeli başvuru sürecek. 12 Kasım'da son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
