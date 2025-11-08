Haberler

Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir

Bakan Kurum: 500 bin konut projesi, sosyal devletin zirvesidir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 bin sosyal konut kampanyamız da vatandaşımızı hem ev sahibi yapmak hem de afetlere karşı sağlam yapılar kurmamızın en önemli adımıdır.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 bin sosyal konut kampanyamız da vatandaşımızı hem ev sahibi yapmak hem de afetlere karşı sağlam yapılar kurmamızın en önemli adımıdır. Bu kampanya sadece konut projesi değil, sosyal devletin zirvesidir. Bu kapsamda 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut yapacağız" dedi.

Karabük'teki orman yangınlarında hasar gören evler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından afet konutları planlandı. Bakan Murat Kurum'un katılımıyla Kamış köyünde temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Bakan Kurum, "Bugün, temmuz ayında Karabük'te meydana gelen orman yangınlarının izlerini silmek, kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmak için bir aradayız. Bugün hem yeni yuvalarımızın temellerini atıyor hem de afette evleri zarar gören Karabüklü kardeşlerimizin hayır dualarını alıyoruz. Geçtiğimiz yaz aylarında millet olarak İzmir'den Hatay'a, Bursa'dan Balıkesir'e, Bilecik'ten Karabük'e kadar yangın felaketleriyle ağır bir şekilde sınandık. Yangının ilk anından itibaren devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşımızın yanı başında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm bakanlıklarımızla, kahraman itfaiyecilerimizle, ormancılarımızla, AFAD'ımızla, UMKE'mizle, Kızılay'ımızla, jandarmamızla ve emniyetimizle yangınla mücadele ettik" dedi.

'AFET BÖLGELERİNDE TÜM KONUTLARIMIZ HIZLA YÜKSELİYOR'

Bakan Kurum, "Ağustos ayında yangının üzerinden 1 ay bile geçmeden İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Ödemiş'te, Seferihisar'da 281 yuvamızın temellerini attık. Orada Cavit Amcamızın ve diğer afetzede vatandaşlarımızın acısını paylaştığımız gibi onların mutluluğuna da ortak olduk. Durmadık, ardından Balıkesir'de depremden dolayı evleri yıkılan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Sındırgı ve Bigadiç'te 555 konut, iş yeri, ahır ve camimizin temellerini attık. Hamdolsun afet bölgelerinde tüm konutlarımız hızla yükseliyor" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YAZ TAMAMLANACAK'

Karabük'te Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 35 köy evi ile 2 ahırın yapımı için temel attıklarını söyleyen Kurum, "Biz burada afetzede kardeşlerimize sadece yeni konutlar değil sadece yeni yaşam alanları değil; aynı zamanda yeni bir geleceğin temellerini atıyoruz. Çiftçilerimize ahırlarıyla, depolarıyla, müştemilatıyla üretimlerini çok daha güzel bir ortamda yapacakları, köy hayatına uyumlu yaşam alanları inşa ediyoruz. Hayırlı işte acele edeceğiz. İnşallah bugün temellerini attığımız bu yeni yuvalarımızı önümüzdeki yaz tamamlayacak, anahtarlarını sizlere teslim edeceğiz" dedi.

'300 BİN YUVAMIZIN ANAHTARINI TESLİM ETTİK'

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kentte dünyada benzeri görülmemiş bir çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Adeta yeni bir ülke kuruyoruz. Konutları, iş yerleri, meydanları, okulları, camileri, yeşil alanları, parkı, bahçesiyle şehirlerimizin yeniden doğuşu için kapsamlı bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Dile kolay, 300 bin yuvamızın anahtarını teslim ettik. Şehirlerimizin altyapılarını baştan aşağı yeniledik. Meydanlarımızı yaptık, iş yerlerini açtık, açıyoruz. Tarihi çarşıları, kültürel mekanları ihya ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta da Adıyaman'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci deprem konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yıl sonunda da evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak"

'GENÇLERİMİZ, EMEKLİLERİMİZ AVANTAJLI GRUPLAR OLACAK'

Vatandaşları ev sahibi yapmak için 500 bin sosyal konut kampanyasının başlatıldığını belirten Bakan Kurum, "Açıkladığımız 500 bin sosyal konut kampanyamız da vatandaşımızı hem ev sahibi yapmak hem de afetlere karşı sağlam yapılar kurmamızın en önemli adımıdır. Bu kampanya sadece konut projesi değil, sosyal devletin zirvesidir. Bu kapsamda 81 ilimizde 500 bin yeni sosyal konut yapacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, en az 3 çocuğu olan ailelerimiz avantajlı gruplar olacak. 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabileceksiniz. Bizim burada tek hedefimiz, bugüne kadar tek bir evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapmaktır. Dar gelirli vatandaşımıza destek olmaktır. Tüm kriterler de bu anlayışla belirlenmiştir. 10 Kasım'da başvuruları almaya başlayacağız. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, başarmak şöyle dursun, kimsenin aklından dahi geçiremeyeceği yatırımları hızdan, kaliteden ve estetikten ödün vermeden yapan bir Türkiye vardır. Tüm bu eserleri aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip bir Türkiye vardır. Aslında bizim çeyrek asırdır ürettiğimiz eserlerin ortak mesajı da şudur; bizim siyasetimizin yegane pusulası, 86 milyon Türk milletidir; insanımızın yarınları için dökülen alın teridir, gayrettir, emektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 761.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.