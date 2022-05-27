Bakan Kurum, "5 milyon metrekarelik alan ağaçlandırılacak diyoruz muhalefet olmaz diyor" - Haberler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum pazar günü İstanbul'un fethi kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidanların dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Kurum, "Biz, vatandaşımız huzur içerisinde burada yapılacak olan millet bahçesinde vakit geçirecek 5 milyon metrekarelik alan ağaçlandırılacak diyoruz. Muhalefet olmaz diyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapımına başlanan ve pazar günü İstanbul'un fethi şölenlerinin de yapıldığı gün ilk fidanların dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 5 milyon 36 bin metrekarelik bir alanın millet bahçesine dönüştürüleceğini ve burada vatandaşların huzur içerisinde vakit geçireceklerini belirterek "İnşallah Pazar günü burada büyük bir coşkuyla, heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fethin 569. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. 21 yaşında çağ açıp çağ kapatan ve fethettiği tüm ülkelerde o ülkenin kültürünü, kültürel değerlerini doğasını çevresini koruyan ecdadımızı büyük bir coşkuyla anacağımız millet bahçemizin ilk örneğinin yer aldığı alandayız. Heyecanlıyız, mutluyuz ve büyük bir coşkuyla da pazar gününü bekliyoruz Son 10 gündür tüm söylemlere rağmen valimiz, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve milletimiz ile beraber büyük bir coşku içerisinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah pazar günü hem fethimizi kutlayacağız, hem de burada yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın geleceği burada hoş vakit geçireceği millet bahçemizin ilk fidanlarını dikmiş olacağız" diye konuştu.

"Biz vatandaşlarımız burada huzur içerisinde vakit geçirecek diyoruz muhalefet olmaz diyor"

Bakan Kurum yapımı tamamlandığında İstanbul'un akciğerleri olacak bu alanda vatandaşların huzur içerisinde vakit geçireceğini ancak buna muhalefetin olmaz dediğini belirterek, "Bir haftadır muhalefetin tüm söylemlerine rağmen biz burada 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikeceğiz bu güzellikleri yapacağız burada yürüyüş yollarında vatandaşlarımız huzur içerisinde vakit geçirecek diyoruz ama maalesef karşımızdaki muhalefet buna olmaz diyor. Biz ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikeceğiz diyoruz. Bu çınar ağaçlarının gölgesinde vatandaşlarımız huzur içerisinde oturacak diyoruz olmaz diyorlar. 350 yıllık zeytin ağacımızla ölümsüz şehitlerimizi temsil edecek zeytin ağacımızı diktik onları yad edeceğiz diyoruz onlar olmaz diyorlar. Onlar olmaz yapamazsınız diye dursunlar işte tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 8 bin metrekarelik bu alan yapacağımız. 5 milyon 36 bin metrekarelik alanın aslında bir nevi örneğidir. Vatandaşlarımızın içleri rahat olsun burada yapılması gereken her şey vatandaşımızın mutluluğu huzuru ve sağlığı için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Burayı imara, ticarete veya konuta açmıyoruz"

Atatürk havalimanı arazisinin hiçbir şekilde imara, ticarete veya konuta açılmadığını belirten Bakan Kurum, "Emin olun biz bu alanı konuta açmıyoruz. Ticarete veya imara açmıyoruz. Burada Atatürk havalimanımız bir pistiyle hizmet vermeye devam edecek. Burada afet toplanma alanımız olacak vatandaşlarımız ihtimal afet durumunda pandemi hastanesinden faydalanacaklar. Burada geçici barınma alanı ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu alanda onlara yardım edeceğiz diğer günler de bu alanımız 7'den 70'e herkese hizmet edecek. Pazar gününü bir de şu önemi var tüm dünyaya tüm Türkiye'ye çevreye sevdalı sayın cumhurbaşkanımızın yine bizim her türlü çevre projemize destek veren Emine Erdoğan hanımefendinin yapmış olduğu projeleri tanıtacağız bilgilendireceğiz ve en önemlisi de ülkemizin 2053 yılına ilişkin iklim değişikliğine ilişkin net sıfır emisyon hedeflerine ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre sevgisini göstermiş olacağız. Tüm Türkiye'de 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yaptığımız 445 millet bahçemizi başlattığımız. Bunların 140'nın tamamlandığı ve en sonda Türkiye'nin en büyük en değerli İstanbul'un akciğeri olacak ve Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak millet bahçemizi fidanlarla buluşturacağız. Ben 85 milyon büyük Türkiye ailesini burada bu büyük coşkuya davet ediyorum. Sözde çevrecileri davet etmek istiyorum. İşte yapacağımız işte Türkiye'ye kazandıracağımız proje buradadır. Burası 85 milyonun bahçesi olacak. Fethin 570 yıl dönümünde bu projeyi armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ak Parti Eyüpsultan ilçe başkanlığına giderek fetih kutlamalarının nerede olacağını soran 87 yaşında ki Nihat İşcan isimli vatandaş parti yetkilileri tarafından alana getirildi. Alan gezdirilen İşcan bir süre Bakan Kurum ile sohbet etti. Bakan kurum yetkililere İşcan'ın Pazar günü de kutlamalara getirilmesi talimatını verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika