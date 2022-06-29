Bakan Kurum: 4 bin 884 personel ve 954 araçla sahadayız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Kırmızı uyarı verdiğimiz Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta toplamda 13 il AFAD müdürlüğü ve diğer il kurulu kuruluş görevlerinden tüm illerde 4 bin 884 personel ve 954 araçla sahadayız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Kurum, "Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, sorunları çözmek için tüm bakanlıklarımız, AFAD, Kızılay'ımız, UMKE'miz, jandarmamız, arama- kurtarma ekiplerimiz, emniyetimiz ve sağlık ekiplerimiz Türkiye Afet Planı çerçevesinde sahada canla başla çalışmaktadır. Valilerimizin koordinasyonunda AFAD'la yaptığımız sürecimizi 7/24 saat esasına göre yürütmekteyiz" diye konuştu.

Kurum, geçen yıl Bozkurt'ta yaşanan selin milat olduğunu ve bu sayede alınan önlemlerle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl yine Kastamonu'muzda bir sel meydana gelmiş ve en çok etkilenen ilçemiz Bozkurt'umuz olmuştu. Geçmişten bu yana uygulamaya çalıştığımız dere yataklarındaki yapıların yıkılması çalışmaları noktasında, Bozkurt'ta yaşadığımız sel adeta bir milat olmuştur. Bu afet sonrasında, dere yataklarındaki yapıların yıkımı ve inşaatlarının durdurulması sayesinde bugün büyük bir felaketin önüne geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ama bu noktada asla taviz vermek yok, bundan sonra da durmayacağız, vatandaşımızın can ve mal sağlığı için, yavrularımızın geleceği için dere yataklarında tek bir yapının yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.