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Bakan Kurum, deprem bölgesindeki illeri ziyaret edecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'yı ziyaret ederek, deprem bölgesindeki incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum, yerel yöneticilerle görüşecek, afet konutlarını inceleyecek ve vatandaşların ihtiyaçlarını dinleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'yı ziyaret ederek, incelemelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illere yönelik yoğun mesaisine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret eden Bakan Kurum, valiler, milletvekilleri, STK'lar, muhtarlar ve oda başkanlarının da bulunduğu il koordinasyon toplantılarına katılarak, asrın felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almış, afet konutlarını yerinde incelemişti. Bakan Kurum, yarından itibaren ise 3 günde 5 ili ziyaret edecek. Yarın Adıyaman'a gidecek olan Bakan Murat Kurum, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis'i, 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana'yı ziyaret edecek.

Bakan Kurum, ziyaretlerinde depremden etkilenen illerdeki yerel yöneticilerle görüşerek, afet konutlarını yerinde inceleyecek ve yetkililerden bilgi alacak. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyecek olan Bakan Kurum, afet bölgesine yönelik ziyaretlerine devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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