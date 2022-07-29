Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (3)

BAKAN KURUM, TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİNİN İLK TAŞINI KOYDU

Bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek üzere Bursa'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Video konferans yoluyla, Yıldırım ilçesinde bulunan Mevlana 7'nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi ile Osmangazi ilçesinde yapımı tamamlanan Hamitler Macera Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nin ilk kilit taşını da yerleştirdi.

"Bu seçimler; ehliyet ile kifayetsizliğin, nitelik ile yetersizliğin, çalışkan ile tembelin seçimidir. Bu seçimler; güçlü bağımsızlık ile taşeronluğun, söz söyleyen yerine söz dinlemeyi tercih edenlerin, cesurlar ile kaçak güreşenlerin mücadelesidir. Biz buradayız ve diyoruz ki; 'Rüzgar olsanız şu ulu çınarın yaprağını bile sallayamazsınız!' Varsın küresel odaklar size masa açsınlar, varsın Türkiye düşmanları sizinle aynı dili kullansınlar, varsın millete husumetli olanlar sizinle yan yana dursunlar. Bize aziz milletimiz yeter, bize Türkiye yeter, bize Bursa yeter. Bursa'dan hodri meydan diyoruz; Kurduğunuz oyunlar boşa çıkacak, büyükelçilerin masasında yaptığınız hesaplar çarşıda bozulacak, yanlış hesabınız mutlaka sandıktan dönecektir. Aziz milletimiz büyük Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı rekor bir oyla destekleyerek sizlere gereken cevabı sandıkta verecektir."

Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN/ BURSA,