Bakan Kurum: '11 ilimizi yükselen Anadolu'nun yükselen şehirlerini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çanakkale ruhuyla 85 milyon vatandaşımız bugüne kadar hareket ettiyse bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla el ele vereceğiz ve 11 ilimizi yükselen Anadolu'nun yükselen şehirlerini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'a gelerek il yetkilileri ile AFAD binasında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde Elazığ'da hayatını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Kurum, " Elazığ'ımızda asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerden bir tanesi. Bugün de bereketin ve bolluğun diyarı Gakkoşlar diyarı Elazığ'ımızdayız. Burada hep birlikte depremden hasar gören alanlarımız ve yerlerimize ilişkin istişarelerimizi burada şehrin tüm dinamikleriyle birlikte yaptık. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümü. Çanakkale'de çok önemli bir destan yazıldı. Çanakkale milletimizle birlikte düşmana set oldu. Bu ruh var oldukça inşallah devam edecektir. Asrın felaketini yaşadığımız süreçte de ilk andan itibaren milletimiz Çanakkale ruhuyla hareket etti. Elazığ depremden etkilenen illerden bir tanesiydi ama burada 3 yıl önce yapmış olduğumuz dönüşüm sayesinde burada yapmış olduğumuz 24 bin konut gerek hasarlı gerekse kentsel dönüşüm çerçevesinde yaptığımız konutlar sayesinde bu depremden en az hasarın yaşandığı illerden bir tanesi oldu. Buradaki kardeşlerimiz de hemen komşusu Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ımıza valilik koordinesinde belediyelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte yardıma koştular. O yüzden ben Elazığlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çanakkale başta olmak üzere vatan millet uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

"21 Şubat'tan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık ve sahada fiilen yapımına başladık"

11 ilde de aynı anlayışla devletin tüm imkanlarıyla birlikte valilik koordinasyonunda sahadaki çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Kurum, "Bu illerden bir tanesi de Elazığ'dır. Burada enkaz kaldırma süreçleri, hasarlı binaların tespitleri, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çadır kurulum süreçlerini koordineli bir şekilde yürüttük. İnşallah bundan sonraki süreci de 3 yıl önceki depremde devletimiz nasıl hareket ettiyse bu depremde de aynı anlayışla hareket edeceğiz. Bu çerçevede tüm illerimizde 2 buçuk milyondan fazla vatandaşımızı çadır kentlerde ve konteyner kentlerde iskanını sağlıyor. Öncelikli olarak vatandaşlarımızı çadır kentlere yerleştirdik. Ardından Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önümüzdeki 1 buçuk ay içerisinde vatandaşlarımızı AFAD'ın koordinasyonunda geçici konteyner alanlarına ve prefabrik yapı ve çelikten yaptığımız yapılara yerleştirme sürecini yürütüyor olacağız. Bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Artık hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık. Bugün itibariyle depremden etkilenen illerimize 5 milyon 397 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık ve içerisinde 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Elazığ'a baktığımızda yaklaşık 18 bin bağımsız bölümden oluşan 8 bin binamızın acil yıkılacak ağır hasarlı veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hamdolsun bu manada Elazığ'ımız yapılan güçlendirmeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve 3 yıl önce yaşamış olduğumuz depremde yapılan kapsamlı çalışmalar sayesinde daha az hasar görmüş illerimizden bir tanesi oldu. Tarihin gördüğü en büyük afet karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini de Çanakkale ruhuyla tüm ekiplerimizle birlikte yürütüyoruz. 11 ilin ihtiyaçlarını, kültürel dokuyu, demografik yapıyı, sanayisini e kültürünü bu anlayışı koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 21 Şubattan bugüne yaklaşık 34 bin konutumuzun ihalesini yaparak yapım sözleşmelerini imzaladık ve sahada fiilen yapımına başladık. İlk sözleşmelerini imzaladığımız alanlarda da inşa faaliyetlerini hızlı bir şekilde bilim insanlarımızın görüşleri ve fikirleri ve önerileri doğrultusunda yürütüyoruz. En doğru zeminde en sağlam zeminde daha önce Elazığ ve Malatya'da yaptığımız gibi ki bu depremde de gördük ki hem yapı tekniği açısında hem seçilen zeminin kalitesi açısından bu konutlarımıza hiçbir zarar gelmedi. Aynı anlayışla 11 ilimizde afet konutlarımızın yapım seferberliğini yürütüyoruz. Elazığ'da da bu kapsamda merkezde 7 bin 500 konutumuzun köylerimiz ve hasar gören ilçelerimizde de yaklaşık 7 bin konutun yapımını başlatmış durumdayız. Bugün belediyelerimizle en doğru yeri ve alanı istişare ettik ve hızlı ir şekilde yapım sürecini yürüteceğiz. 2-3 ay önce başladığımız 319 bin konutumuzun yapımını tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve toplamda hasar tespiti tamamlanan 650 bin konutun yapım sürecini de yürütüyor olacağız. Tabii sadece konutları değil bölgenin ihtiyacı olan sanayisini kültürel değerlerimizi de koruyacak yeniden ayağa kaldıracak anlayışla çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımızla yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara yerleştirme arzusu ve isteğiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz"

Elazığ'ın kadim bir şehir olduğunu dile getiren Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elazığ'ımız kadim bir şehir Harput Kalesi ile özdeşleşen ve burada kardeşliğin kahramanlığın mihenk taşı olan şehirlerimizden bir tanesidir. Hem kendisine hem de bölgeye hizmet eden her anlamda da bölgeye yeten bir şehirdir. Bu depremde de bunu net bir şekilde gördük. Elazığlı kardeşlerimiz yardıma koştular ve burada kendi acılarını unuttular ve tüm bölgeye yardım etmek için seferberlik anlayışla hareket ettiler. Herkes bilmelidir ki bu manada bizde Elazığ'ımızın tarihiyle, kültürüyle ve gastronomisiyle şehirdeki hasar gören yapılarımızı bundan 3 yıl önce nasıl yaptıysak aynı anlayışla yeniden inşa edeceğiz ve yükselen Anadolu'nun kadim şehri Elazığ'ımızı da bütün kültürel değerleriyle muhteşem Türk şehirlerinden biri olacak anlayışla inşa sürecini yürüteceğiz. Bu çerçevede 2020'de yaşadığımız depremlerde Elazığlı kardeşlerimiz bizi ve Cumhurbaşkanımızı bilirler ne söz verildiyse sözlerin tutulduğunu çok iyi bilirler. Elazığ'dan tüm Türkiye'ye seslenerek burada 3 yıl önce yaşanan depremde vatandaşlarımıza nasıl söz verdiysek o sözlerimizi bir bir tuttuysak aynı anlayışla bu çalışmaları yapacağız ve 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli konutlara yerleştirme arzusu ve isteğiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlk önce şehrin çeperlerinde belirlediğimiz rezerv alanları ardından da şehrin içindeki şehrin duygusuna ve dokusuna uygun olacak şekliyle yapılaşma sürecini yürüteceğiz ve aynı hızda köylerimizdeki istihdamın da devam etmesi amacıyla konutlarımızı yapıyor olacağız. Bir taraftan da dün açıkladığımız gibi kentsel dönüşüm sürecine destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlı yapabilme amacıyla gerek vatandaşlarımıza gerekse bu işi yapacak vatandaşlarımızla anlaşmış yüklenici firmalara da destek paketini Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte açıkladık. Bu çerçevede 0,79 vade oranı üzerinden 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşlarımızın dönüşümü sağlayabilmesi amacıyla riskli binalarında ki dönüşümü yapmaları maksadıyla 1 milyon 250 bin lira dönüşüm kredisi veriyoruz ve kalan kısmı da devletimiz bütün imkanlarıyla birlikte karşılıyor. Bakanlığımız uhdesinde bu süreci yürüteceğiz ve kentsel dönüşüm kararlılığımızı daha da yükseltecek adımları inşallah atıyor olacağız. Ayrıca müteahhitlerimize de ilk kez teşvik veriyoruz ki vatandaşlarımızla anlaşan teşvik firmalarımıza 5 yıl vadeyle ir yılı ödemesiz olmak üzere 250 milyon liraya kadar kredi imkanı getirmek suretiyle kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. İnşallah el birliği içerisinde nasıl bugün Çanakkale'nin 108. yıl dönümüyse Kahramanmaraş Pazarcık depremli merkezde Çanakkale ruhuyla 85 milyon vatandaşımız bugüne kadar hareket ettiyse bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla el ele vereceğiz ve 11 ilimizi yükselen Anadolu'nun yükselen şehirlerini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika