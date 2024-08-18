Bakan Kurum: 11 ilde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı 296 bin 755'e ulaştı

Bakan Kurum: "11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı 296 bin 755 sayısına ulaşmıştır"

HATAY - Hatay'da temaslarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşaatlarına başlanan konut sayısının 296 bin 755 olduğunu belirterek yıl sonuna kadar 200 bin konutu afetzede vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Kurum, programına İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunarak başladı. Bakan Kurum, TOKİ şantiyesindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı 296 bin 755 sayısına ulaşmıştır"

Deprem bölgesinde inşaatına başlanan konut sayısının 296 bin 755 olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "6 Şubat'ın ilk saatlerinden itibaren omuz omuza mücadelemizi veriyoruz ve depremin yaşandığı ilk saatten itibaren devletimiz tüm birimleriyle 11 ilimizde ve ilçelerimizde sahadadır. Vatandaşımızın yanındadır ve vatandaşımıza verdiğimiz sözü tutmak içinde gece gündüz çalışmaktadır. Aklımız fikrimiz her zaman deprem bölgesinde oldu. Kalbimiz buradaki afetzede vatandaşlarımızla birlikte attı. 11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut sayısı 296 bin 755 sayısına ulaşmıştır. Şuana kadar 76 bin konutumuzu bitirip, vatandaşlarımıza teslim ettik. 45 gün içinde 21 bin konutumuzun yeniden inşa sürecini başlattık. Eylül ayında 24 bin konutu daha bitirip teslim sayımızı 100 bine ulaştırmış olacağız" dedi.

"Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz"

Yıl sonuna kadar teslim edilen konut sayısını 200 bine ulaştırmak için çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Bakan Kurum, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. 2025 yılında geldiğimizde depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, yeni bereketli iş yerlerine kavuştuğu günlere hep birlikte sahiplik edeceğiz. Şu ana kadar Hatay'da 11 bin 366 yuvamızı bu güne kadar teslim ettik. Eylül ayında sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hep birlikte 12 bin 259 yeni konutumuzu da Hatay özelinde teslim etmiş olacağız. Teslim edilen konut sayımızı 23 bin 625'e çıkaracağız. Hatay'ımızın ilçelerinde 152 bin 486 konutumuzun çalışmaları da süratle devam etmektedir" dedi.

Bakan Kurum, yangından etkilenen bölgelerde yürütülen zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi vererek " İzmir'imizin Karşıyaka ilçesinde rüzgarında etkisiyle yangın yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimiz, bakan yardımcımız yangından etkilenen tüm illerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde ekiplerimizde yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de; 52 bina 97 bağımsız bölümü incelemelerini yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini ağır yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. An itibariyle yangın Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı gibi kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında da soğutma çalışmalarının bitmesiyle hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz orada da yürütecektir. Bununla beraber Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallemiz'de çıkan orman yangını sebebiyle Boyalı ve Karayakup köylerimizde yangından etkilendi. Soğutma çalışmalarımızın bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik. Şuanda 46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelmelerimizi yaptık. 36 bina 52 bağımsız bölümünde etkilendiğini ağır yıkık, acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her depremde, selde, yangında milletimizi bir an olsun bile yalnız bırakmadık" dedi.