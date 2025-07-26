Bakan Kurum: "1 ay içinde yangın bölgelerinde inşa faaliyeti başlayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1 ay içinde yangın bölgelerinde inşa faaliyeti başlayacak. 1 yıl bitmeden vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli evlerini veriyor olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programda Türkiye'deki yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum vefat eden şehitlere rahmet dileyerek, milletin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini söyledi. Kurum, hasar tespit çalışması yaptıktan sonra hızlı bir şekilde vatandaşın güvenle yaşayabileceği evler inşa ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Antalya'da Muğla'da orman yangınları sonrasında milletimize söz verdiğimiz konutlarımızı yaptık. Şimdi de İzmir'de, Bilecik'te, Sakarya'da, Karabük'te, yangından etkilenen her ilimizde arkadaşlarımız tespitleri yürütüyorlar. Bir taraftan da TOKİ Başkanlığımız yeni konutlarımıza ilişkin çalışmaları sürdürüyor. 1 ay içinde yangın bölgelerinde inşa faaliyeti başlayacak. 1 yıl bitmeden vatandaşlarımıza yeni, sağlam, güvenli evlerini veriyor olacağız. Nasıl deprem bölgesinde söz verip o sözleri tutmak için gece gündüz çalışıyorsak, afet bölgesinde de, yangın bölgesinde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. - ANKARA