Bakan Koca'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı Politika Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasında yaşamını yitiren acil tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı diledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, trafik kazasında yaşamını yitiren acil tıp teknikeri Betül Eratik için başsağlığı diledi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli acil tıp teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Politika Kaynak: AA / Esin Işık Fahrettin Koca Ankara Politika Haberler

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