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Bakan Koca'dan 19 Mayıs mesajı

Bakan Koca'dan 19 Mayıs mesajı

Politika Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19 Mayıs söz konusu olunca 85 milyon hepimiz genciz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "19 Mayıs söz konusu olunca 85 milyon hepimiz genciz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs 1919, istikbalimize yön verdiğimiz gün. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bu günü, Milli Mücadele'nin 104. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde kutluyor, başta Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs söz konusu olunca 85 milyon hepimiz genciz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Spor Politika Haberler

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