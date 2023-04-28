Bakan Koca: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi (3)

BAKAN KOCA, GENÇLERLE BULUŞTU, SORULARINI YANITLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da gençlerle buluştuğu programda katılımcı gençlerin sorularını da cevapladı. Bir genç kız, "Cumhurbaşkanımızı seçmek için gerekçenizi 3 kelimeyle özetler misiniz?" diye sordu. Bakan Koca da, "Her şeyden önce vefa, merhamet ve irade" cevabını verdi.

"Genelde hepimiz biraz ailemizin etkisiyle, biraz çevrenin etkisiyle, nadiren de kendi idealimizle bu mesleği tercih ediyoruz. Öyle mi? Öyle. Benim de doğrusu tercihim hekimlikten yana olmamıştır. Tercihim işletmeden yana olmak şeklindeydi. Tabii annem babam yakınlarım, büyüklerim, çevrem, hepinizin yaşadığı gibi hekim olmamı daha çok bekler olmuşlardır. Ben ortaokuldan sonra, ortaokula kadar Kulu'da Ömeranlı'da okudum. Bir bakkal babamın çırağı olarak, 14 yaşıma kadar hayatımı sürdürdüm. Bunu basit bir çıraklık olarak söylemiyorum. İlkokul 4'ten itibaren bakkal dükkanında bulundum. Günün en az yarısı orada geçerdi ve ortaokuldan itibaren de dükkanın, bakkalın kapanma saati Anadolu'da biliyorsunuz, yatsı ezanından, cami çıkışı beklenir. En son gelecek olan kişi beklenir. Ondan sonra dükkan kapanır. Sonra Bursa'ya gittim. Bir sınıf arkadaşımın abisinin Bursa'da makina mühendisi olması sebebiyle o onun yanına gitmek istedi. Ben de onunla gitmiş oldum. Tabii iyi çalıştık Bursa'da. Mahcup olmamak açısından. Babam başta çok gönderme yanlısı olmadı. 'Ben bakkal bir adamım, seni Bursa'larda okutamam' demişti, ama zorlamıştık o zaman. O nedenle de çok çalıştık. İyi de bir puan almıştık. 712 gibi bir puan almıştık o dönemde. İlk yüze giren bir durumdu. Tabii tıbbı yazdım. Tıbbı tercih ederken Cerrahpaşa'yı yazmak istedim, ama bir arkadaşımız 'Cerrahpaşa'nın önünde Çapa var. Çapa'nın puanı daha yüksek. Onu önde yazarsan daha uygun olur' dedi ve Çapa'dan başladık yazdık. Fakat benim Boğaziçi işletmeye gitmek gibi hayalim kaybolmadı. İlk bir, iki yıl adapte olmakta zorlandım. Devamında tıbbiyeliği bitirdik. Bitirdikten sonra da sağlık işletmecisi olduk. Yine aslımıza bir şekilde dönmüş olduk. Tersinden ben kendime sorayım. 'Yeniden tercih yapmak isterseniz yine tıbbı mı tercih edersiniz?' diye bir soru sorulacak olursa, gerçekten yeniden tercih yapacak olursam, tıbbı tercih ederim. Hekimlik farklı bir meslektir. İşletmeci olmak istiyorsanız sağlığın da işletmecisi olursunuz. Mühendis olmak istiyorsanız, tıbbın da, insanın da mühendisi olursunuz. Önemli olan sizin insan sevginiz, insana odaklı yapmak istediğinizi gerçekleştirebilmeniz."