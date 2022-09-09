Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı Politika Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı. Politika Kaynak: AA / Esin Işık Fahrettin Koca İstanbul Avcılar Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.