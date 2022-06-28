Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede - Haberler

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Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Kirişci Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki incelemelerine dair kareler paylaştı. Kirişci, paylaşımına "Zonguldak'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede vatandaşlarımızın yanındayız. Sahada 5 paletli ekskavatör, 3 kamyon, 34 personel ile ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" notunu düştü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Zonguldak Politika Haberler

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