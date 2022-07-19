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Bakan Kirişci, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Kirişci, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştük. Cumhurbaşkanına kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli - İHA)

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