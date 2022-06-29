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Bakan Kirişçi vatandaşları Bakan Soylu ile görüştürdü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Kirişçi vatandaşları Bakan Soylu ile görüştürdü

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ekili arazileri sular altında kalan çiftçilerle görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ekili arazileri sular altında kalan çiftçilerle görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Çaycuma ilçesinde evlerinin bir kısmı ve ekili arazileri sular altında kaldığını söyleyen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Bakan Kirişçi "Bende çiftçi çocuğuyum. Yaşadıklarınızın ne olduğunu bilirim. Devletimiz sizin yanınızda" dedi.

Su alan seraları da gezen Bakan Kirişçi, Bartın'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu vatandaşlarla görüştürdü. Çiftçilere hitap eden Bakan Soylu "Herkese geçmiş olsun diliyorum. Bizde burada Bartın'dayız. Sayın Bakanımızla da sürekli temas halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'vatandaşlarımızın bütün eksiklerini gidermek bizim görevinizdir' diye talimatlandırdı. Allah bu tip afetlerden hepimizi muhafaza eylesin İnşallah. El birliği ile bu işinde üstesinden geliriz İnşallah. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Bakan Vahit Kirişçi ardından Perşembe beldesine bağlı Adaköy'de selden etkilenen hayvan çiftliğini inceledi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Zonguldak Bartın Politika Haberler

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