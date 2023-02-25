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Bakan Kirişci Şanlıurfa'da

Politika Haberleri

Bakan Kirişci Şanlıurfa'da

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Şanlıurfa'ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Şanlıurfa'ya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bazı temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Vahit Kirişci, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve valilik personelleri tarafından karşılandı. Bakan Kirişci, valilikte düzenlenen basına kapalı toplantıya katıldı. Toplantı devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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