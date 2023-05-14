Bakan Kirişci oyunu kullandı

Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Vahit Kirişci, oyunu kullandı.

Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu'na gelen Bakan Kirişci, oy kullanacağı 1062 numaralı sandığın olduğu sınıfa geçti. Burada görevlilerden oy pusulalarını aldıktan sonra Bakan Kirişçi oyunu kullandı.

Oy işlemi sonrasında konuşan Bakan Kirişci, "Aziz milletimiz, bu ülkenin geleceğiyle ilgili kendi demokratik tercihini inşallah sandıkta ortaya koymuş olacak. Biz de milletvekili adayı olarak ve bu okul, kendi kişisel geçmişimizle ilgili de ayrıcalığı olan bir okul çünkü bendeniz bu ilkokuldan mezun oldum. Dumlupınar İlkokul'uydu o zamanki ismiyle Bu mahallenin de bir evladı olarak bugün de Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş milletvekili adayı sıfatımızla bu oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah vatanımızın birliği, dirliği, beraberliği daim olacak, milletimizin mutluluğu ve refahı da seçim sonrasında en üst düzeyde olacak ve biz yeni bir yüzyıla giriş yapacağız ve Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu yüzyılda da inşallah yeni bir çap, yeni bir yükseliş, yeni bir şahlanış, bu dönemin de başlangıcı olmuş olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ