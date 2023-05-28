Bakan Kirişci'nin Sandığından Erdoğan Çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta oy kullanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Kirişci'nin sandığında 1 oyun üzerine ise Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ismi yazıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta oy kullanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Kirişci'nin sandığında 1 oyun üzerine ise Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ismi yazıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında oyunu Şehit İdari Ateşe Gelip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 2208 nolu sandıkta kullandı. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandık, görevliler tarafından açılarak oyların sayımına başlandı.388 seçmenin kayıtlı olduğu sandıkta 324 seçmen oy kullandı, oyların 5'i geçersiz sayıldı. Yapılan sayımda geçerli 319 oyun 245'ini Recep Tayyip Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 74 oy çıktı.

1 OY DA ICARDI'YE

Sandıkta 1 oy da Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye çıktı. Geçersiz sayılan oy pusulasında 'evet' mührünü, iki adayın ortasına basan fanatik seçmen, 'Icardi'yi seçin, gerisini geçin' yazıp gülen yüz emojisi çizdi.