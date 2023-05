Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta Oyunu Kullandı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylamasında oyunu Kahramanmaraş'ta kullandı.Bakan Kirişci, oyunu Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2208 numaralı sandıkta kullandı. Türk milletinin her zaman sandıktan ve demokrasiden yana olduğunu söyleyen Kirişci, Şimdi 2'nci tur seçimleri icra ediliyor, artık burada 50+1 esas olacak. Akşam sandıklar kapanıp, sonra da sayımlar yapıldığında millet iradesi tecelli etmiş olacak. Ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı, 'Türkiye Yüzyılı'nın da yeni cumhurbaşkanı olacak. Çünkü 29 Ekim 1923'ten bugüne 100 yıl geçmiş ve 29 Ekim 2023 itibarıyla da yeni bir yüzyıl başlamış olacak. Bu da bizim açımızdan oldukça önemli; millet ve devlet adına. Milletimiz büyük bir olgunlukla, her türlü fitneden, her türlü fesattan, her türlü provokasyondan uzak, gayet vakurla, kendine yakışan bir tarzla tıpkı 14 Mayıs'ta olduğu gibi sandıklara geliyor, oylarını kullanıyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika