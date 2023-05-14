Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta 51 yıl önce mezun olduğu okulda oyunu kullandı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu memleketi Kahramanmaraş'ta kullandı.

Oyunu kullanmak üzere beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve bazı partililerle 1972 yılında mezun olduğu Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu'na giden Kirişci, burada bahçedeki vatandaşlarla selamlaştı.

Daha sonra oyunu vereceği 1062 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Kirişci, sandık görevlilerine başarılar diledi.

Kirişci, sandığa oyunu atarken, bugün Türkiye demokrasisi adına önemli bir gün yaşandığını dile getirdi.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Kirişci, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimiz 14 Mayıs 1950'de ilk demokratik seçimin yapılmasıyla beraber çok partili sisteme geçiş ve bundan dolayı da milletimiz demokrasi yolculuğuna böylelikle başlamış. Aradan 73 yıl geçti tevafuk yine 14 Mayıs bu kez yıl 2023. Aziz milletimiz bu ülkenin geleceğiyle ilgili kendi demokratik tercihini inşallah sandıkta ortaya koymuş olacak. Biz de milletvekili adayı olarak, bu okul kendi kişisel geçmişimizle ilgili de ayrıcalığı olan bir okul, çünkü ben bu okuldan mezun oldum. O zamanki ismiyle Dumlupınar İlkokuluydu, bu mahallenin de bir evladı olarak bugün de Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş milletvekili adayı sıfatımızla bu oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah vatanımızın birliği, dirliği, beraberliği daim olacak. Milletimizin mutluluğu ve refahı da seçim sonrasında en üst düzeyde olacak ve biz yeni bir yüzyıla giriş yapacağız. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu yüzyılda da inşallah yeni bir çağ, yeni bir yükseliş, yeni bir şahlanış bu dönemin de başlangıcı olacak."

Oy kullandıktan sonra okuldaki diğer sandıkları ziyaret eden Kirişci, daha sonra Şehit Haşim Yenigül adına oluşturulan anı köşesinde dua etti.