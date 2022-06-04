Bakan Kirişci: İnşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız - Haberler

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Bakan Kirişci: İnşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Kirişci: İnşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hem aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle inşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hem aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle inşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle inşallah buğdayda bir sorun yaşamayacağız" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Politika Haberler

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