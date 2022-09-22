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Bakan Kirişci helikopter enkazında incelemelerde bulundu

Politika Haberleri

Bakan Kirişci helikopter enkazında incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasının yaşandığı bölgeye giderek beraberindekilerle incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazasının yaşandığı bölgeye giderek beraberindekilerle incelemede bulundu.

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 Rus personel öldü ve 2'si Türk, 3'ü Rus 5 personelde yaralandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, enkaz alanına giderek incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci'ye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler eşlik etti. En kazdaki incelemelerini tamamlayan Bakan Kirişci, Çardak Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurlandı.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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