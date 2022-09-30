Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçci, "Vatandaşlarımıza gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya serüveninde ne emekler harcandığını bilerek gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında bulunuyor ve bir kez daha tekrarlıyorum, gıdanı koru, sofrana sahip çık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçci, "Vatandaşlarımıza gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya serüveninde ne emekler harcandığını bilerek gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında bulunuyor ve bir kez daha tekrarlıyorum, gıdanı koru, sofrana sahip çık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında önce pandemi, ardından da Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan krizlerin tarımın ve gıda güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Bakan Kirişci, bunun bilincinde olan ülkelerin tedbir aldığını, gıda güvenliğini sağlama çalışmalarını yaparken gıda tüketimine de odaklanılması gerektiğini kaydetti. Gıda israfının ekonomik ve çevresel sorunlar başta olmak üzere çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkati çeken Kirişci, dünya genelinde her yıl üretilen gıdanın üçte birinin kayba uğradığını ya da israf edildiğini hatırlattı. "Türkiye, israfın azaltılması için uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda öncü olmuştur" diyen Bakan Kirişci, "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyasının 20 Mayıs 2020 tarihinde başladığını hatırlattı. Kampanya ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediğini ifade eden Kirişci, Türkiye'de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin uluslararası alanda model haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

"Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyası çerçevesinde birçok konuda farkındalık çalışmaları yapıldığından bahseden Kirişci, kamu ve özel sektördeki kurumların gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik proje geliştirmelerinin teşvik edildiğini aktardı. Gıda artıklarının değerlendirmesiyle ilgili yapılan çalışmalardan örnek veren Kirişci, "Ayrıca Bakanlığımızca 9 Ağustos 2022 tarihinde Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik değiştirilerek lokanta, otel, fabrika gibi toplu yemek tüketim yerleri ile hazır gıda üretim işletmelerindeki gıda artıklarının hayvanlar için yeme dönüştürülmesinin de önü açılmıştır. Böylece 18 milyon ton gıda artığının yeniden değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır" dedi.

Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte gıda kayıplarının ve israfının önlenmesine yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü vesileyle vatandaşlarımıza gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya serüveninde ne emekler harcandığını bilerek gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında bulunuyor ve bir kez daha tekrarlıyorum, gıdanı koru, sofrana sahip çık." - ANKARA