Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, gıda israfına karşı çağrı yaptı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya kadar olan yolculuğunda büyük emek harcandığını belirterek, vatandaşlara israfı önleme çağrısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya kadar olan yolculuğunda büyük emek harcandığını belirterek, vatandaşlara israfı önleme çağrısı yaptı.

Kirişci, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerinin daha da hissedildiği bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının ardından Ukrayna- Rusya Savaşı ile ortaya çıkan krizlerin, tarımın ve gıda güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Kirişci, "Bunun bilincinde olan ülkeler, tabii kaynakları korumak, toprağı, suyu yönetmek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir almaktadır. Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar yapılırken sadece üretim ve verimliliğe değil, elbette gıda tüketimine de odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda israfının, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar başta olmak üzere çok boyutlu bir mesele olduğuna işaret eden Kirişci, dünya genelinde her yıl, üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiğini bildirdi.

Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme 2021 Raporu'na göre bir yılda israf edilen gıda miktarının 1,3 milyar ton olduğu bilgisini verdi.

Sadece bu kaybın büyüklüğünün bile israfla mücadelenin önemini gösterdiğini belirten Kirişci, şunları ifade etti:

"Türkiye, israfın azaltılması için uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda öncü olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımız, FAO iş birliğiyle gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik olarak 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' isimli büyük çaplı, uluslararası bir kampanyayı 20 Mayıs 2020'de başlatmıştır. Kampanyayla Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO, gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin uluslararası alanda model haline getirilmesi amaçlanmaktadır."

Farkındalık çalışmaları

Kirişci, "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında tüketicilerin gıdalarını nasıl koruyacakları, alışverişe planlı çıkmaları, gıda artıklarının yeniden işlenerek gıda dışında başka ürünlere dönüştürülmesi gibi birçok konuda farkındalık çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

Kamu ve özel sektördeki kurumların, gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik proje geliştirmelerinin teşvik edildiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca, 9 Ağustos 2022'de Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik değiştirilerek lokanta, otel, fabrika gibi toplu yemek tüketim yerleri ile hazır gıda üretim işletmelerindeki gıda artıklarının hayvanlar için yeme dönüştürülmesinin de önü açılmıştır. Böylece 18 milyon ton gıda artığının yeniden değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. Bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte gıda kayıplarının ve israfının önlenmesine yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alanda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü vesileyle vatandaşlarımıza gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya serüveninde ne emekler harcandığını bilerek, gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında bulunuyorum."