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Bakan Kirişci, gençlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

Politika Haberleri

Bakan Kirişci, gençlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşmasında talepler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşmasında talepler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Bahçesi'nde AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen programda gençlerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaklaşık 2 saat süren programın sonunda gelen talepler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefon görüşmesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta yapacağımız toplu açılış ve mitingimizin çok çok farklı olacağını biliyorum. Denizli'de de toplu açılışlar yapacağız. Denizli mitingimizi yapacağız ve bu şekilde peyderpey artık 14 Mayıs'a hazırlanıyoruz. 14 Mayıs'ta da inanıyorum ki Kahramanmaraş adeta bu işin tacını partimize takacak. Böylece biz geleceğe yürüyeceğiz. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kirişci, gençlerin sözünü Erdoğan'a iletti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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