Bakan Kirişci: Düzenlemeyle orman yangınlarında hayatını kaybeden 105 kişiye şehitlik verilecek (2)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya'da çiftçilerle bir araya geldiği iftar yemeğinde Millet İttifakı'nı eleştirdi. Kirişci, muhalefetin yerli otomobil projesi TOGG'u eleştirdiğini ancak şimdi utanmadan bu araçlara talip olduklarını söyledi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı sırasında barış istediklerini belirten Kirişci, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. Bakan Kirişci, TOGG araçlarının sembolik olarak bakanlıklar tarafından da kullanılacağını açıkladı.

İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya Tarım Sektörü Temsilcileri toplantısı kapsamında çiftçilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Millet İttifakı'nı eleştiren Bakan Kirişci, 14 Mayıs'ta halkın gerekeni yapacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"İtalya'ya giderdik, bakardık İtalya Cumhurbaşkanı veya Başbakanı Fiat'a biniyor veya Fransa'ya giderdik Renault'a, Peugeot'ya biniyor, Almanya'ya giderdik Mercedes'e biniyor. Biz derdik ki acaba kendi ülkemizin yapacağı bir yerli otomobile ne zaman bineceğiz? Çok şükür bu da hani hikayeydi gerçek oldu. Sordular, 'Bunun fabrikası yok, yapamazsınız, yapsanız kime satacaksınız, satamazsınız' diye söylemediklerini bırakmadılar. Şimdi herhalde utanmadan, sıkılmadan bazı otoyollardan, köprülerden, havalimanlarından yararlandıkları gibi Togg'a da talip olacaklar ve bu otomobillere binecekler. Şimdi bizler de bakanlıklar olarak şimdilik sembolik olarak birer tane kendi kurumlarımıza almış olacağız. Biz de bu araçları inşallah makam aracı olarak kullanacağız."