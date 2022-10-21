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Bakan Kirişci, dünya şampiyonu Gökhan Seven ile bilek güreşi yaptı

Politika Haberleri

Bakan Kirişci, dünya şampiyonu Gökhan Seven ile bilek güreşi yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzurum'da havalimanında sohbet ettiği Dünya Bilek Güreşi şampiyonu Gökhan Seven ile bilek güreşi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzurum'da havalimanında sohbet ettiği Dünya Bilek Güreşi şampiyonu Gökhan Seven ile bilek güreşi yaptı.

Toplu açılış töreni ve 'Sözleşmeli Besicilik Projesi'nin tanıtım programına katılmak üzere Erzurum'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Erzurum Havalimanı'nda il protokolü tarafından karşılandı. Havalimanında Dünya Bilek Güreşi şampiyonu Erzurumlu Gökhan Seven ile de bir süre sohbet eden Bakan Kirişci, Seven'i tebrik ederek başarılar diledi. Bakan Kirişci, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dünya Şampiyonu Gökhan Seven ile bilek güreşi de yaptı. Ardından Bakan Kirişci, Erzurum Valisi Okay Memiş, Milletvekili Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, şampiyon sporcu ile hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Erzurum Dünya Politika Haberler

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