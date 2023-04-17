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Bakan Kirişci, depremde hayatını kaybedenler için okunan mevlit programına katıldı

Bakan Kirişci, depremde hayatını kaybedenler için okunan mevlit programına katıldı

Politika Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler için okunan mevlit programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler için okunan mevlit programına katıldı.

Kirişci, Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında Dumlupınar İlkokulu'nda düzenlenen iftara, ardından da Zekeriya Tanrıverdi Camisi'ndeki kandil programına katıldı.

Bakan Kirişci, burada depremde hayatını kaybedenler için daha önceden okunan mevlit ve hatimlerin duasına iştirak etti.

Kirişci ve beraberindekiler, cami cemaatine tatlı ikramında bulundu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Politika

Bekir Pakdemirli Kahramanmaraş Vahit Kirişci Dumlupınar Politika Haberler

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