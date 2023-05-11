Bakan Kirişci'den Meral Akşener'e tepki: 'Hadi oradan, eline de süpürgeyi almış temizleyecekmiş'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eline aldığı süpürgeye tepki göstererek, 'Yıkılan pehlivan güreşe doymaz' dedi. Kirişci ayrıca, 11 büyükşehir belediyesinin muhalefette olduğunu belirterek, 'Bu hanımefendi ne oldu ne bitti de masaya geri döndü?' diye sordu ve milletin sandıkta bu partileri gömeceğini söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, eline aldığı süpürgeyle, "Hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Hadi oradan, eline de süpürgeyi almış temizleyecekmiş. 'Yıkılan pehlivan güreşe doymaz' deriz ama bunlar pehlivan da değil ama ben biliyorum bu millet bunları sandığa gömecek, her birini birer siyasi mevta haline getirecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta muhtarlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara çok değer verdiğini söyleyen Kirişci, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde destek istedi. Bakan Kirişci, 11 Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefette olduğunu belirterek, şunları söyledi: