Bakan Kirişci'den depremzedelerle ilgili açıklama

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tekirdağ'da depremzedelerin konaklamasıyla ilgili yaşananlar hakkında, "Bir Büyükşehir Belediye Başkanı, oradaki bir avuç kadar sayıda depremzedeyi çıkarmanın gayreti içinde oluyor ve bunu hemen seçimin akabinde yapıyorlar. Allah, her şeyin hayırlısını versin ama muhalefetinde hayırlısını, akıllısını versin" dedi.

Bakan Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) 5'inci Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde bakanlığın misafirhanelerinde konaklayan depremzedeler ile bir araya geldi. Kirişci'ye; eşi Hanife Kirişci, bakan yardımcıları ve genel müdürler de eşlik etti. Burada konuşan Kirişci, depremzedeler için çalışan tüm kurumlara müteşekkir olduğunu belirterek, "Son günlerde bilhassa seçim sonrası, seçimde kaybettikleri gibi milletten de nasıl koptuklarını bir kez daha tescilledikleri bu paylaşımları beni çok üzdü. Eminim, sizleri çok daha fazla üzmüştür. Kendilerine yönelik siyasi bir tercihte bulunulmadı diye ağza alınmayacak hakaretler. Sözde bunlar sanatçı, sözde bu toplumun entelektüelleri, sözde bu toplumun aydınları ama gerçekten bu insan müsveddeleriyle aynı ülkede olmak ve her birinin bu ülkenin vatandaşı olması beni çok incitmiştir, çok üzmüştür. Dışarıdan bize yapılan saldırılara, Cumhurbaşkanı'mıza ve ülkemizi aşağılayıcı, küçük düşürücü manşetlere, dergi ve gazete kapaklarına alışkınız ama içerideki uzantılarının bu yaptıkları yenilir yutulur gibi değil" dedi.

6'lı masanın 13 kez toplandığını ve bir aday çıkaramadığını ifade eden Kirişci, "Seçim akşamı daha sandıklar yeni açılmış, iki büyükşehir belediye başkanı oturmuş sanki televizyon programcısı beyefendiler ve 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına çıkıp, konuştuklarını söylüyorlar. Bu nasıl bir demokrasi, bu nasıl millet iradesine saygı. Sandıklar açılsın, sayım yapılsın, tutanaklar tutulsun; YSK kararını açıklamadan size ne oluyor? Düzenli olarak açıklama yapacaklarını söylediler; bir sefer çıktılar, ikincisinde kayıptılar. Ülkemiz adına üzülüyorum, o insanlar bu ülkenin de vatandaşları maalesef" dedi. Seçim sonrası yaşananların da seçimin önemini hatırlattığını belirten Kirişci, "Sizlerden istirhamım vatandaş olarak tekrar illerimize dönelim, oylarımızı kullanalım, demokratik tercihlerimizi ortaya koyalım. Ülkemizde ikinci turlu bir seçim ilk defa oluyor. Ülkemiz için inşallah hayırlara vesile olur. Cumhurbaşkanı'mız açık ara önde olmasına rağmen sistem gereği ikinci tura kalmış oldu. Şundan eminiz; ikinci turda millet zaten hür iradesiyle bu tercihini ortaya koyacak ve daha güçlü bir sesle 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak ve hepimizin bu yolda yürümesini sağlayacaktır" diye konuştu.