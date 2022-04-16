Bakan Kirişci: Bu ülkede o yok, bu yok diyenlere kapak olsun (2)

BURSA (DHA) - 'BAKANLIKTA 150 BİN PERSONELE ULAŞAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heykel'deki tarihi belediye binasında milletvekilleri ile istişare toplantısı yapan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kirişci, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Kirişci'yi, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve partililer karşıladı. Cumhur İttifakı'nın Bursa'daki ortağıyla bir araya gelen Kirişci, ittifak ortakları arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN/BURSA,