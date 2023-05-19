Bakan Kirişçi: "Bu millet gençlerine inanıyor ve güveniyor"

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Gençlerimize yürekten inanıyoruz, yapacak ve başaracaksınız. Bu millet sizlere inanıyor ve güveniyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programında konuştu. Kirişci, "Yarımınızın teminatı gençlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine erişme ideli bizlere ilham vermektedir. Bugün Cumhurbaşkanımızın teknoloji gençliği diye adlandırdığı TEKNOFEST gençliği Türkiye yüzyılında Türkiye'nin yıldızını parlatacaktır. Bugün haklı bir gururla tüm dünyaya lanse ettiğimiz yerli ve milli otomobilimiz TOGG, TCG Anadolu, İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelmalar bizim gençlerimizin alın teri bırakarak ürettiği eserleridir" dedi.

"TEKNOFEST gençliği Türkiye Yüzyılında ülkemizin parlayan yıldızı olacaktır"

Son yıllarda hayata geçirilen yerli ve milli teknolojilerin gençler sayesinde üretildiğini ifade eden Kirişci, "İstikbalimizin, umudumuzun, geleceğimizin teminatı olan gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal yürüyüşüne başladığı gün olan 19 Mayıs'ın sizlere armağan edilmesi büyük anlamlar içermektedir. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in gençlere dediği gibi "Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir" şuurunda bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakılmadan fert fert ben varım cevabını veren, benim olmadığım yerde kimse yoktur düsturuna sahip bir dava ahlakını yaşatan bir gençlikten söz ediyoruz. Yarımınızın teminatı gençlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine erişme ideli bizlere ilham vermektedir. Bugün Cumhurbaşkanımızın teknoloji gençliği diye adlandırdığı TEKNOFEST gençliği Türkiye yüzyılında Türkiye'nin yıldızını parlatacaktır. Bugün haklı bir gururla tüm dünyaya lanse ettiğimiz yerli ve milli otomobilimiz TOGG, TCG Anadolu, İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelmalar bizim gençlerimizin alın teri bırakarak ürettiği eserleridir" diye konuştu.

"Bu millet gençlerine güveniyor"

Teknoloji dünyasında milli değerlere sahip çıkan nesillerin söz sahibi olacağını vurgulayan Kirişci, "Yarınlar sizsiniz, Türkiye yüzyılında 21'ncü yüzyılda güçlü Türkiye, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti sizlerin inanç ve başarıları ile taçlanacak ve her geçen gün daha da kalkınarak daha da yükselecektir. Sizler büyük milletimizin en değerli varlığı, umudu ve umutlu geleceğimizin güvencelerisiniz. Türkiye'nin sizlerin heyecanına, büyük hayallerine ve büyük düşüncelerine ihtiyacı vardır. Geleceğimizin teminatı gençlerimize daha iyi yarınlar hazırlamak onlara daha müreffeh bir ülke bırakmak amacımızdır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de gençliğin dinamizmini tarım ve orman ürünlerimize taşımak için Tarım ve Orman Gençlik Konseyi kurduk. İnovatif düşüncenin teminatı olan gençler sayesinde Türkiye Yüzyılı, tarım ve ormancılığın da aynı zamanda yüzyılı olacaktır. Geleceğin dünyasında milli değerlerine sahip çıkan, çalışmaktan yorulmayan, karşılaştığı sorunları akıl, ilim ve diyalog ile çözebilen nesiller mutlaka söz sahibi olacaktır. Güçlü ve müreffeh bir ilke olma yolunda önemli mesafeler kat eden Türkiye, gençlerimizin omuzlarında aydınlık geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Biz size nasıl bir ülkeyi emanet ediyorsak sizler de çocuklarınıza sizden sonra gelen nesillere daha güçlü bir Türkiye emanet edeceksiniz. Bayrağımızı, toprağımızı nasıl namusumuz ve şerefimiz biliyorsak milli iradenin de aynı şekilde namusumuz ve şerefimiz bileceğiz ve muhafaza edeceğiz. Sizlere yürekten inanıyoruz ve yapacak ve başaracaksınız. Bu millet sizlere inanıyor ve güveniyor" ifadelerini kullandı.