Bakan Kirişci: Bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tüm çevremizi olduğu gibi bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız. Çiftçilerimizin bu konuda daha hassas olmalarını bekliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde (TAGEM) düzenlenen Tarım ve Orman İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu. Dünyada tarımsal üretim son 50 yılda yaklaşık 2,5- 3 kat büyürken, ekilebilir alanların sadece yüzde 12 oranında arttığını belirten Bakan Kirişci, "Ekilebilir alanların artırılma imkanlarının sınırlı olması nedeniyle büyüyen ve kentleşen nüfusu beslemek için tek çare tarımsal verimliliğin artırılmasıdır. Bu sebeple tarım ürünleri her zaman dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaya devam edecektir" dedi.

Dünyadaki toprak, su ve çevrenin artan nüfus ve küresel ısınmayla tehdit altında olduğunu ifade eden Kirişci, "Tüm çevremizi olduğu gibi bereketli tarım topraklarımızı gözümüz gibi korumalıyız. Çiftçilerimizin bu konuda daha hassas olmalarını bekliyorum. Sorunun temeline baktığımızda, büyük oranda insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Dünyayı yakalandığı bu hastalıktan kurtarma konusunda görev de sorunun kaynağı olan yine insanlığa düşmektedir. Hep birlikte el ele verdiğimizde çözemeyeceğimiz sorunumuz yoktur. Bizim topraklarımızı, meralarımızı, orman varlıklarımızı korumak ve geliştirmek zorunluluğumuz var. Göreve geldiğim andan itibaren bunu korumak zorunda olduğumuzu ifade ettim" diye konuştu.